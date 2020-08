Viajante: annullata la partenza del progetto itinerante di Gianluca Medas

“È un atto di responsabilità”. È così che l’artista Gianluca Medas annuncia l’annullamento di Viajante, la camminata per le strade della Sardegna, lunga oltre 600 chilometri, che in meno di 30 giorni avrebbe dovuto toccare circa 50 località dell’isola alla scoperta di luoghi, persone e delle loro storie. La partenza era prevista il prossimo 2 settembre da Guasila e sarebbe dovuta terminare a San Sperate.

Il recente aumento dei casi da Covid-19 ha spinto l’attore sardo a rimandare il progetto a quando la situazione consentirà un viaggio sereno e sicuro per tutti e dove l’unica preoccupazione sarà camminare e ritrovarsi lungo le strade e le località della nostra splendida terra.

“Certo – aggiunge – per la nostra organizzazione è un duro colpo. Eravamo pronti. Ma non possiamo fare finta che le cose non stiano succedendo. Preferiamo non mettere in difficoltà chi voleva accoglierci e stare con noi. È tempo di smetterla di avere comportamenti irresponsabili. Per questo – conclude Medas – a malincuore abbiamo deciso di aspettare e di intraprendere questo viaggio del cuore della Sardegna quando le nostre sorelle e i nostri fratelli saranno pronti”.