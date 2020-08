Esercitazione congiunta del Soccorso Alpino della GdF e Vigili del Fuoco

Lunedì 10 agosto, in Val d’Aosta, la stazione di Entrèves del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) ha organizzato, insieme ai Vigili del Fuoco valdostani, un addestramento congiunto per migliorare la collaborazione tra i due Corpi.

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato personale specializzato in Topografia applicata al soccorso (Tas), insieme all’Unità di comando locale (Ucl), il furgone allestito con strumentazione radio e informatica per la gestione e il coordinamento, su tutto il territorio regionale, delle ricerche di persone disperse.

La Guardia di Finanza ha utlizzato l’elicottero Aw 169, nome in codice Volpe 501, da poco tempo nella flotta aerea della Guardia di Finanza. Il nuovo elicottero è stato utilizzato anche dai Vigili del Fuoco, con specializzazione Speleoalpinofluviale, per simulare il recupero di una persona in difficoltà nell’alveo di un torrente.