Regionali 2020, dal Pd appello al M5s: “In Puglia e nelle Marche uniamo i progetti”

E’ l’invito che rivolgo alle donne e agli uomini del Pd e del Movimento 5 Stelle che sono chiamati ad un appuntamento democratico che segnera’ il futuro delle rispettive regioni”. Lo scrive in un post su facebook il senatore del Pd Bruno Astorre segretario dem del Lazio e membro della Direzione nazionale.

Regionali 2020, dal Pd appello al M5S

“Unire i puntini per trovare delle sintesi in cui emergano i valori e i progetti condivisi. Sarebbe un piccolo passo avanti per il Paese e un grande salto per il futuro di regioni che hanno bisogno ora piu’ che mai, nell’anno del Covid e dei suoi effetti, di buon governo e di donne e uomini responsabili che guardino al bene e ai beni comuni. Auspico – conclude Astorre – che sara’ fatto tutto il possibile perche’ prevalga il buon senso e un po’ meno il senso di appartenenza a pregiudizi che si superano con intelligenza e il coraggio delle idee”.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it