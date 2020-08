Positivi due militari in missione a Oristano, ma in servizio a Cagliari. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie al Sindaco del Comune di Oristano Andrea Lutzu.

I due militari dopo l’esito del tampone covid-19 sono rientrati a Cagliari.

Nei giorni scorsi erano stati due turisti toscani, in vacanza a Oristano e alloggiati in una struttura alberghiera, a risultare positivi al test del covid-19.

I militari, così come i turisti, avrebbero avuto pochissimi contatti durante la loro permanenza in città. Il personale sanitario della ASLL sta effettuando tutti i controlli necessari sulle persone con cui i militari potrebbero essere venuti in contatto.

“I tamponi a cui sono state sottoposte le persone venute in contatto con i turisti fortunatamente sono risultati negativi – sottolinea il Sindaco Andrea Lutzu -. Speriamo che la stessa cosa accada con le persone con cui hanno avuto contatti i due militari. I nuovi casi registrati in questi giorni sono comunque il segno che il virus continua a circolare. Ribadisco la raccomandazione a tutti i cittadini di essere scrupolosi nel rispettare le norme di sicurezza al fine di evitare la ripresa dei contagi”.

Sardegnareporter.it dà l’aggiornamento della situazione del covid-19 di tutto il territorio sardo.