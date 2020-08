Porto Torres.Ritiro rifiuti, il calendario in occasione del Ferragosto

L’ufficio Ambiente del Comune di Porto Torres ha divulgato l’aggiornamento del calendario del ritiro rifiuti in occasione del fine settimana di Ferragosto.

Sabato 15 agosto e domenica 16, come da calendario, non ci sarà nessun ritiro per le utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche il sabato 15 agosto sarà ritirata invece la frazione organica ed eccezionalmente anche quella del vetro e del cartone, mentre domenica 16 sarà ritirato l’organico, il vetro e la plastica.

La ditta che gestisce l’appalto rifiuti garantirà sia per sabato sia per domenica lo svuotamento dei cestini gettacarte e la pulizia delle spiagge.

Per un errore nel calendario, non sono invece indicate le giornate di recupero per le utenze domestiche:

lunedì 17 e martedì 18 sarà ritirata sia la frazione organica sia quella del secco. Le utenze non domestiche seguiranno invece il normale calendario.