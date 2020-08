Oristano. Bonus nidi gratis. Domande entro il 24 settembre

Le famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni, frequentanti e/o iscritti gli asili Nido di Via Campania, Via Satta e Via Libeccio oltre che la sezione sperimentale/primavera di viale Diaz, nonché frequentanti i centri estivi presenti nel territorio di Oristano, possono accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (misura “Nidi Gratis”) secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con la delibera n. 39/21 del 30.07.2020.

“Il Bonus nidi gratis prevede un contributo massimo di euro 205,65 mensili, per la durata di 8 mesi, parametrato in tre differenti scaglioni ISEE, con la finalità di contribuire all’abbattimento delle rette, ad integrazione con il “bonus nido” INPS – spiega l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano Carmen Murru -.

Il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, secondo quanto comunicato dalla Direzione Centrale dell’INPS (bonus asili nido).

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro – famiglia (ad es. Servizi per il baby sitting, ect.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni”.

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020 per un massimo di 8 mensilità.

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:

– siano composti da almeno uno o più figli a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido;

– aver presentato all’Inps l’ISEE per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio;

– aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto.

– aver frequentato o essere in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia precedentemente specificati.

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis”, indirizzata al Comune di Oristano “Servizio Prima Infanzia”, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata, da uno dei genitori all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it o istituzionale@pec.comune.oristano.it o su carta all’Ufficio Protocollo in Piazza Eleonora 44 entro il 24 settembre 2020, utilizzando esclusivamente la modulistica, sotto forma di autocertificazione disponibile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it o presso gli Uffici del Servizio.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.

Chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a

primainfanzia@comune.oristano.it, o chiamare al numero 0783 – 791297, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 13.30