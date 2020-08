Oggi la Sardegna brucia in 31 punti. In 5 incendi si è reso necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna.

Si tratta di:

1 – Incendio in agro del Comune di PAULILATINO località “PUTZU TORRU”,

dove sono intervenuti 1 Canadair da Olbia e 3 elicotteri (2 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di FENOSU e SORGONO. Ha diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di GHILARZA coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo GAUF di Oristano, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Paulilatino, Abbasanta, Santu Lussurgiu e Zeddiani, 4 squadre della Compagnia barracellare di Paulilatino, Santu Lussurgiu, Abbasanta e Norbello, 1 squadra dei VVF di Ghilarza e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sardegna Centrale di Oristano. L’incendio ha però percorso una superficie di circa 15 ettari di sughereta e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono quindi concluse alle ore 18:40.

2 – Incendio in agro del Comune di MUROS località “CASE FIORI”,

dove sono intervenuti 1 Canadair proveniente da Paulilatino e 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di ANELA e BOSA. Ha diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di PLOAGHE coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Sassari, Ploaghe, Osilo, Ittiri , 3 squadre della Compagnia barracellare di Ossi, Usini e Muros, 1 squadra dei VVF di Sassari e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Usini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20-25 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.

3 – Incendio in agro del Comune di OLBIA località “AVROMANNU”,

dove sono intervenuti 2 Canadair e 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di LIMBARA, ALA’ DEI SARDI e FARCANA. Ha diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di OLBIA coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Olbia. L’incendio ha percorso quindi una superficie di circa 2 ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono dunque concluse alle ore 16:15.

4 – Incendio in agro del Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO località “LA SARRA”, di INTERFACCIA

dove stanno intervenendo 3 Canadair + 7 elicotteri (6 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di FARCANA – FENOSU – LIMBARA – ALA’ DEI SARDI – ANELA – SAN COSIMO – BOSA. Ha diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di PADRU coadiuvata dal personale eliportato e decine di squadre della macchina operativa antincendio regionale. L’incendio è tuttora IN CORSO e si compone di diversi fronti attivi – Disposta però in via precauzionale l’evacuazione di 10 abitazioni

5 – Incendio in agro del Comune di PAULILATINO località “SANTA CRISTINA”,

dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di FENOSU. Ha diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di GHILARZA coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Zeddiani , 3 squadre della Compagnia barracellare di Abbasanta, Norbello e Paulilatino. L’incendio ha dunque percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato a sughera. Le operazioni di spegnimento si sono quindi concluse alle ore 17:35.