Nuovo consiglio camerale ed elezione presidente CCIAA SS

Come da decreto del Presidente della Regione Christian Solinas n.80, del 6 agosto, è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio di Sassari,

convocato per eleggere il nuovo presidente, che prenderà il posto di Gavino Sini, il prossimo 31 agosto.

Del consiglio faranno parte per il SETTORE AGRICOLTURA: Ermanno Mazzetti e Matteo Antonio Luigi Luridiana,

SETTORE ARTIGIANATO, Maria Amelia Lai e Benedetto Fois, SETTORE INDUSTRIA, Giovanni Salvatore Conoci e Francesco Maria Carboni,

SETTORE COMMERCIO: Paolo Murenu, Giuseppina Mura, Massimo Cadeddu, SETTORE COOPERATIVE: Gavino Soggia, SETTORE TURISMO:

Stefano Visconti, Gavina Braccu, Achille Carlini, SETTORE CREDITO E ASSICURAZIONI:

Mario Bruno, SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE: Alessandro Cossu, Pietro Giuseppe Canu, ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

Giuseppe Maccioccu, ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI: Salvatore Fois, LIBERI PROFESSIONISTI: Ernesto Usai.

L’Ente camerale, in base alla riforma del 2016 passa da 29 a 19 componenti del Consiglio,

ma mantiene inalterato il suo ruolo propulsivo e di sostegno del sistema economico territoriale che ha come obiettivo prioritario lo sviluppo delle imprese.

Attraverso tutta una serie di interventi, come -tra gli altri- i voucher #vogliamoripartire per le 2.600 imprese pronte a rimettersi in moto nel post Covid .

A dimostrazione di un costante impegno a beneficio del territorio e degli imprenditori che vi operano.