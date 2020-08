Molfetta. 19ª edizione del “Gran Galà Disconovità”: giovedì 3 settembre

Radio Idea, il Comune di Molfetta, la Fidas (Federazione Italiana Donatori Sangue) presentano Giovedì 3 settembre alle ore 20:30 la 19ª edizione del “Gran Galà Disconovità”, presso la stupenda location dell’Anfiteatro di Ponente – Molfetta.

Ospiti della serata i cantanti: MC Gerry (Avellino) – Stella Calà (Palermo) – Deva (Annalisa Marella – Terlizzi) – Valentina Sigrisi (Molfetta) – Maddalena De Nichilo (Molfetta) – Valentina Furleo (Fasano) – EFFEMME (Federica Memmola – Taranto) – Andiél (Antonio Di Liddo – Bisceglie) – Lorena Sancilio (Molfetta).



Special Guest sarà Stefano Scarpa l’atleta tranese pluripremiato denominato: The Flag Man



Le coreografie saranno affidate ai coreografi: Raffaele Parisi (Les Dances – Molfetta) e Fatmira Khan (Bolly Bari Dance)

Direttrice artistica e presentatrice, come ogni anno è Lucia Catacchio, che si avvarrà della preziosa partecipazione di Ciro Imperato (Tilt Music Production di Londra).

Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 20:00 sino ad esaurimento dei posti disponibili, previa misurazione della temperatura corporea e registrazione all’ingresso del proprio nominativo.(Trattasi di adempimenti obbligatori disposti come misura di sicurezza e prevenzione del rischio contagi.)

Nel corso dell’evento sarà presentata ufficialmente: “Radio Idea TV” che effettuerà una diretta tramite il sito: www.radioidea.it Radio Idea TV è possibile vederla in chiaro anche su www.tvnumeriuno.it/livetv, dal Media Center www.mutina.com e da TV, Smartphone e Iphone installando la App Emby.

Lo spettacolo registrato in HD, nelle settimane successive andrà in onda sulle radio del circuito Airplay.

Il Disconovità è anche il lancio settimanale di un brano di successo selezionato da una commissione di esperti che fanno capo a distribuzioni discografiche e direttori artistici di emittenti radiofoniche. Dopo il lancio di: Anna Tatangelo, Mietta, Shanguy, Maryna, dal 31 agosto fino al 6 settembre 2020 il Disconovità sarà Emma Marrone con Latina.

I programmi o le rubriche del Circuito Airplay vengono distribuiti gratuitamente alle emittenti interessate che possono farne richiesta tramite Whatsapp al 349 18 21 300



L’album del “Disconovità online edition 2020” è disponibile nei Digital Store: Music Amazon, Open Spotify, Itunes Apple, Play Google ecc.

Gran Galà Disconovità