Mario Biondi in concerto a San Pantaleo il 14 agosto. Il Country Club Li Neuli ospita la voce più calda del panorama musicale italiano

Mario Biondi fa tappa a Porto Cervo con “Ferragosto tra le nuvole”, un live show all’insegna della grande musica d’autore.

Sarà la bucolica cornice del parco del Country Club Li Neuli, già teatro in passato di grandi eventi come Unicef Summer Gala,

infatti, ad ospitare il popolare cantante catanese in occasione della vigilia di ferragosto, per una one-night che inizierà fin dal tramonto per concludersi a tarda sera.

Cantante e compositore italiano, dal 2003 le sue sonorità hanno rivoluzionato il mondo del soul e del jazz nazionale, grazie anche alle frequenti contaminazioni con il pop più ricercato.

Il timbro di Mario Biondi è stato spesso accostato a quello dei grandi della musica soul internazionale, come il celebre Barry White.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 348 2588840 oppure inviare una mail a midsummer2020@lineuli.com