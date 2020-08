Il Cagliari prende dall’Ajax il rumeno Razvan Marin, giocatore classe 1996, che arriva in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il club rossoblù è stata un’operazione da 10 milioni di euro.

Il primo rinforzo per Di Francesco è appena atterrato all’aeroporto di Elmas e queste sono state le sue prime parole da giocatore del Cagliari: “felice di essere qui, Cagliari al momento è la migliore scelta per la mia carriera. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo”.

Marin ora andrà al centro sportivo di Asseminello per poi firmare il contratto che lo legherà con la società di Giulini.