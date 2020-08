Marco Cianciotta in mostra a Cagliari, per la sua prima mostra in Sardegna. Il 9 settembre a partire dalle 18,00 Spazio E_EMME ospiterà POST COITUM OMNIS ARTIFEX TRISTE.

Artista di adozione milanese, formatosi alla scuola di Luciano Fabro, Tommaso Trini, Antonio Dias, Idetoshi Nagasawa e Jole De Sanna, esporrà una selezione del suo ultimo progetto.

In mostra saranno presentate tele, carte e tavole di legno con garze, pigmenti e foglia d’oro realizzati tra il 2016 e il 2020.

Al suo attivo diverse mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Ha prtecipato alle fiere internazionali dell’arte di Bologna e Basilea.