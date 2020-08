Il video: “Ventimiglia, un mare da sogno”

È stato presentato il video “Ventimiglia, un mare da sogno”, progettato e sostenuto da Pasta Fresca Morena.

Il Cav. Ramon Bruno, con la storica azienda di famiglia, ha voluto lanciare un messaggio di forte appartenenza al proprio territorio.

Ramon spiega così l’origine dell’iniziativa:

“L’idea è nata qualche mese fa, per la voglia di mostrare le bellezze di questo angolo di Liguria. Il progetto si è trasformato in realtà e, assieme a uno staff di persone care e di collaboratori, abbiamo deciso di realizzare un video che potesse valorizzare la città e l’intero territorio, dando la possibilità, allo stesso tempo, di farne scoprire le bellezze e di invogliare il pubblico a visitare e ad amare la nostra città di confine.

Ventimiglia è davvero meravigliosa: un mare splendido, degli scorci di natura incontaminata, la bellezza delle vie della città vecchia e le sue chiese e poi ancora il mercato annonario e l’anfiteatro. Ho voluto sostenere il progetto, affinché tutti potessero apprezzare questa terra.

I ringraziamenti doverosi per la collaborazione vanno alle persone che hanno potuto realizzare insieme a me questo sogno, a partire dal video maker Marco Rimondi, poi ancora Michele Frattaruolo, Antonello Vescio, Simone Vescio del ristorante Street Burger, Daniele di Franco e Cristian di Franco per il supporto in mare, poi ancora Emanuela Bruno e tutto lo staff”.

Christian Flammia