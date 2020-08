Le migliori slot online per fare soldi

Slot online. Il mercato dei casinò online italiano è attualmente fiorente, con molti marchi di successo che accettano giocatori italiani e che propongono eccellenti slot per giocare con denaro reale e godersi di superbe grafiche.

Data l’abbondanza di siti di gioco d’azzardo attualmente disponibili in Italia, potrebbe essere difficile per te scegliere un sito di casinò a cui iscriverti. È qui che entriamo in gioco noi: il nostro team di esperti ha passato ore a setacciare i casinò online italiani per offrirti i migliori presenti sul web.

Sicurezza e protezione di prim’ordine

Non c’è niente di meglio che iscriverti ai casinò online per giocare alle slot con soldi veri in totale tranquillità, sapendo che i tuoi dati personali e bancari siano completamente protetti.

Quando si tratta di gioco d’azzardo online, la sicurezza è infatti una priorità assoluta, motivo per cui vale la pena considerare solo i siti di casinò autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS), l’ente regolatore italiano del gioco d’azzardo.

I casinò online in Italia rispettano dunque i severi requisiti di sicurezza, il che significa che i dettagli dei giocatori sono protetti dalla crittografia SSL e che i giochi sono controllati affinché garantiscano la massima correttezza.

Bonus superbi e promozioni regolari

Un sito di casinò italiano non può definirsi di ottimo livello se non offre un generoso bonus di benvenuto per i nuovi giocatori e delle regolari promozioni. Che tu sia interessato a bonus senza deposito, cash back o giri gratuiti i siti di casinò italiani hanno da offrirti tutto quello che cerchi.

Tuttavia il divertimento non si ferma al bonus di benvenuto, infatti, puoi usufruire di numerose promozioni giornaliere e settimanali anche dopo esserti registrato.

Ampia selezione di giochi da casinò

I giocatori di casinò online italiani adorano le slot machine in quanto hanno raggiunto un elevato livello di popolarità, motivo per cui ce ne sono una grande varietà.

Una volta entrato nella lobby dei giochi, aspettati quelli classici del casinò come il blackjack, la roulette europea, e centinaia di slot machine con titoli molto noti tipo Book of Ra, giusto per citarne uno a tema egiziano tra i più popolari in assoluto. Alcuni dei famosi sviluppatori di software che incontrerai nei casinò online italiani includono NetEnt, IGT, Aristocrat, Microgaming e Bally Technologies. Nomi così importanti sono una sicura garanzia che giocherai con la massima qualità.

Le migliori slot online per monetizzare

Tra le tante slot machine per giocare alle slot con soldi veri, qui di seguito te ne elenchiamo due che vanno ad aggiungersi ad un ampio elenco. In primis citiamo LeoVegas Casino che propone fantastici bonus, promozioni frequenti e un programma VIP esclusivo.

Leo Vegas IT ti offre tra l’altro molto di più per investire i tuoi soldi e in massima sicurezza specie se giochi alle slot ultime arrivate e per citarne una parliamo di Goldaur Guardians che si propone con elfi e che è una slot machine interessante, se non altro perché presto sarà disponibile nei casinò Microgaming, essendo un titolo esclusivo che proviene da uno dei loro partner, Alchemy Gaming.

Goldaur Guardians si snoda 5×3 rulli, ha 20 linee di pagamento attive e, grazie a esse e alle sue caratteristiche, è in grado di farti ottenere le vincite più alte fino a 1.000 volte la puntata ($ 100.000).

Dovresti quindi assolutamente dare un’occhiata a questo gioco, se sei interessato a investire denaro vero e a puntare a giri gratuiti, Hero Spins casuali, simboli giganti e simboli normali, oltre a jolly e scatter.

In questa slot, c’è una volatilità media e un RTP del 96,57%, giusto per dirti che non è uno dei giochi più rischiosi da provare.

Il secondo sito di casinò online e che ti offre delle slot superbe per grafica e opportunità di giocare con soldi veri è quello denominato Gioco Digitale.

Come nuovo giocatore puoi richiedere il 100% in più fino a € 500 in aggiunta ai primi depositi, più € 10 su un dispositivo mobile. In questo casinò troverai tra l’altro un’ampia gamma di slot degli esperti di software NetEnt, oltre a video poker e giochi da tavolo.

Per citarne una parliamo di 9 Masks of Fire che è la seconda slot machine disponibile sui casinò di Microgaming, e che trae ispirazione dalla cultura e dalle tribù africane.

Il gioco si snoda su 5 rulli e 20 linee di pagamento e si basa su jolly, simboli scatter e utilizza un Jackpot Meter, che ti guiderà attraverso i suoi giri gratuiti fino a 3 moltiplicatori. Anche l’RTP è apprezzabile visto che è attestato intorno al 96,24%.