La Camba, Facci caso – Poni a menti

La Camba sorprende i fan con una nuova travolgente versione “FACCI CASO – PONI A MENTI (Sardinian version)”. Un ulteriore tuffo per FACCI CASO dentro la vita e la vitalità di un suono, quello della lingua sarda che aggiunge calore, colore e spessore alla mia fierezza italiana… “

Ad un mese esatto dalla pubblicazione del singolo “Facci caso” (etichetta Da 10 Production), già successo dell’estate 2020, in radio e in digitale da lunedì 10 agosto. Un omaggio, in lingua sarda, alla terra della sua infanzia.

Nata a Roma, cresciuta a Cagliari e trasferitasi a Milano. Una vita in viaggio quella di Federica Camba, cittadina del mondo. Le sue canzoni, scritte per grandi artisti come Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Nek, Emma, Marco Masini, Elodie, Annalisa e Gianni Morandi, hanno venduto più di 10 milioni di copiee attraversato i continenti. Oggi la cantautrice decide di tornare a casa, lì dove è cresciuta, con un tributo speciale.

“FACCI CASO – PONI A MENTI è un omaggio alla mia terra, la Sardegna, così profumata di tradizione, valori e cultura – spiega La Camba – Un ulteriore tuffo per FACCI CASO dentro la vita e la vitalità di un suono, quello della lingua sarda che aggiunge calore, colore e spessore alla mia fierezza italiana.”

Il brano, ispirato dal libro di Kurt Vonnegut “Quando siete felici, fateci caso”, è un inno alla voglia di vivere, parla della felicità che diamo per scontata, a cui non abbiamo fatto caso, e di quanto le vite che non abbiamo vissuto siano un prezioso patrimonio: è proprio quando crediamo di aver bisogno di cose diverse che dobbiamo renderci conto che il destino è nelle nostre mani, quando tutto sembra finire, è allora che la vita ricomincia.

“FACCI CASO – PONI A MENTI (Sardinian version)” è anche un video che sarà disponibile dal 10 agosto sul canale Youtube dell’etichetta Da 10 Production:

https://www.youtube.com/channel/UCtFYA4dU5Xp001-T6H7vGlQ – Un racconto per immagini che raccoglie i filmati inediti di backstage, realizzati durante le riprese del videoclip ufficiale.

Non si faranno attendere le novità discografiche: La Camba è attualmente in studio a preparare il suo terzo album che riserverà molte sorprese al pubblico.

LA CAMBA – OFFICIAL PAGES:

Sito ufficiale: www.federicacamba.it

Facebook: @FedericaCambaFB

Instagram: @federicacambaofficial

Twitter: @FEDERICACAMBA