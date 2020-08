Il ‘claun’ Il Pimpa in Sardegna dal 31 agosto al 6 settembre

Girare il mondo “armato” di naso rosso, per far sorridere il cielo, dove cadono bombe e lacrime. Questa è la missione che il clown il Pimpa (Marco Rodari) porta ovunque sia andata smarrita la gioia dei bimbi.

Con l’Associazione “Per far sorridere il cielo”, Il Pimpa è impegnato da molti anni su vari fronti di guerra nel Medio Oriente con progetti a favore di bambini e ragazzi.

Nel suo sito www.ilpimpa.it si può trovare ampia documentazione sulle attività e i progetti a Gaza, in Siria, in Iraq.

Nel tour in Sardegna dal 31 agosto al 6 settembre Il Pimpa porterà il suo spettacolo-testimonianza adatto ad un pubblico di bambini e famiglie.

L’artista è inoltre disponibile per laboratori di magia rivolti ai ragazzi e per raccontare la sua esperienza attraverso proiezioni e il suo libro “La Guerra in un Sorriso”.

Il Pimpa porta con sé la poesia e la magia, ciò di cui grandi e piccoli hanno bisogno, ancora di più in questo difficile momento,

senza dimenticare il concreto impegno per la pace e la solidarietà verso altri popoli che continuano a soffrire la condizione della guerra.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid19.

L’organizzazione ospitante dovrà prevedere uno spazio all’aperto adeguato.

Le offerte libere raccolte durante gli incontri saranno impegnate nella realizzazione dei suoi progetti in Medio Oriente.

Stiamo predisponendo il calendario degli incontri.

Chi è interessato ad organizzare un incontro può inviare richiesta a questi numeri 3938946954 / 3770995520

http://www.ilpimpa.it/progetti/laboratori-spettacoli/spettacolo-testimonianza-claun-per-far-sorridere-il-cielo/

https://www.facebook.com/claunilpimpa/