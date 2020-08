Buona la seconda in casa rossoblù. Il Cagliari partirà in ritiro ad Aritzo dal 2 al 4 settembre, cancellato in precedenza dopo che quattro giocatori avevano ricevuto esito positivo al tampone.

Il Cagliari di Di Francesco può finalmente andare in ritiro. Inizialmente i rossoblù dovevano partire il 18 agosto, ma la positività al tampone di Cerri, Ceppitelli, Bradaric e Despodov (più in quarantena sotto vigilanza Rog ed Aresti) ha costretto alla cancellazione del ritiro.

La squadra resterà in ritiro ad Asseminello sino alla mattinata di sabato 22 agosto, per poi trasferirsi nel comune barbaricino dal 2 a 4 agosto.