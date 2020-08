Famiglia austriaca giunta in auto da Vienna in Costiera Amalfitana

L’incredibile storia di una famiglia austriaca giunta in auto da Vienna per arrivare in Costiera rinunciando ad altre mete turistiche.

Barbara ed Alexander : “Abbiamo viaggiato in sicurezza. Abbiamo rinunciato alla Thailandia e troviamo la Costiera Amalfitana sicura. Da Vienna alla Costiera tutto il viaggio in auto. Bella scoperta tutta la Costa e ritorneremo!”.

Reale: “Costa d’Amalfi in sicurezza. Invitiamo tutti i pendolari che non hanno prenotato il posto in spiaggia a non venire, sarebbe un viaggio inutile. Possono avere ingresso alle spiagge solo coloro i quali hanno prenotato un posto, senza prenotazione non si accede ed alcune spiagge sono riservate ai residenti o agli ospiti delle strutture ricettive”.

“Avevamo i biglietti pronti per la Thailandia, abbiamo annullato tutto ed abbiamo deciso di partire in macchina da Vienna per raggiungere la Costiera Amalfitana dove abbiamo visitato Minori e Positano. La città è sicura perché tutti indossano le mascherine, si rispettano le regole all’interno degli alberghi anche in tutta la Costiera Amalfitana.

Famiglia austriaca

All’interno dei ristoranti sono molto precisi nel rispettare le norme. A Minori abbiamo visitato il Sentiero dei limoni, siamo stati da Sal De Riso famoso nel mondo e dinanzi a noi hanno sanificato tavoli e sedie prima che ci sedessimo. Da De Riso abbiamo trovato veramente arte pasticciera. Era la nostra prima volta in Costiera Amalfitana e siamo venuti con i nostri bambini perché il posto, inoltre molto romantico è anche sicuro. Prima volta e ritorneremo!”. Lo hanno affermato Barbara ed Alexander, marito e moglie, austriaci residenti proprio a Vienna e che con i tre figli hanno attraversato in auto tutta l’Italia per raggiungere la Costiera Amalfitana.

Barbara è avvocato ed Alexander è imprenditore austriaco, in quanto ha una scuola di lingua inglese in Sud Africa. Alberghi sicuri, ristoranti e locali sicuri dove le norme vengono rispettate, anche la navigazione da Salerno e da Napoli è in piena sicurezza. In Costiera turisti spagnoli, austriaci, francesi, tedeschi, inglesi. E gli italiani riscoprono i borghi, sentieri della Divina Costiera.

In vista del Ferragosto però la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, rivolge un appello davvero importante.

“Aiutateci a non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi. Ricordo che subito dopo il lockdown siamo stati uno dei pochi luoghi turistici dove i tamponi sono stati fatti a tutti gli operatori del settore – ha dichiarato Andrea Reale, delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e sindaco di Minori – ed ora non dobbiamo abbassare la guardia. Non ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto ed invitiamo tutti i pendolari che non hanno prenotato il posto in spiaggia a non venire. Infatti c’è obbligo di prenotazione, senza si rischia di ritornare e di percorrere chilometri di strada inutilmente.

Famiglia austriaca

Tutte le spiagge hanno ingressi su prenotazione e sono già tutte piene. Obbligo della mascherina negli ambienti chiusi, ma in alcune città c’è obbligo di mascherina anche all’aria aperta e comunque la raccomandiamo sempre. Ricordiamo anche di igienizzare le mani, di indossare la mascherina negli alberghi e nei ristoranti. Agli ingressi si registrano i dati anagrafici e numero di cellulare. Tutte regole che valgono anche per le spiagge con divieto assoluto di assembramenti. Obbligo anche di distanziamento”.

Tanti e tutti belli gli eventi in programma, soprattutto musicali e culturali.

L’intero calendario è possibile trovarlo su www.girocostiera.com

Inoltre è possibile avere informazioni anche sulla pagina del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana https://it-it.facebook.com/distrettoturisticocostadamalfi/