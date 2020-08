CTM Cagliari. Navetta Mercato Cuore, servizio di agosto

CTM Cagliari.Nel fine settimana di Ferragosto è sospeso il servizio della Mercato Cuore, la navetta che collega piazza Matteotti con il parcheggio Cuore dove è stato trasferito il mercato che precedentemente si teneva in viale Trento.

A partire dal 23 agosto la Navetta riprenderà il servizio esclusivamente la domenica dalle 8:00 alle 13:00, con una frequenza di mezz’ora dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e di 15 minuti dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Percorso: andata – piazza Matteotti, via Roma, viale Diaz, ponte Vittorio, via Amerigo Vespucci, parcheggio Cuore. Ritorno – parcheggio Cuore, viale Ferrara, viale Colombo, via Roma lato porto, piazza Matteotti.

Saranno utilizzati bus da 12 metri che, con le restrizioni anti COVID, hanno una capienza massima di 63 passeggeri.

Per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare la mascherina correttamente, in modo che copra naso e bocca.

SONO VALIDI TUTTI I TITOLI DI VIAGGIO CTM.

Il percorso completo e le previsioni di passaggio in tempo reale, saranno disponibili su www.ctmcagliari.it e sull’app Busfinder.