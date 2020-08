Costiera Amalfitana. Terza serata delle Luminarie di Praiano

Costiera Amalfitana. Ieri la terza serata delle “Luminaria di Praiano” costanti dal 1606, tradizione che il Covid ha limitato ma non fermato.

Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 3000 luci accese su una delle piazze più panoramiche della Costiera ed un grande cuore illuminato per rendere omaggio a chi non c’è più ed ai tanti che hanno lottato e lottano ancora oggi.

Tanti i grandi eventi. Sempre a Praiano il “Walking Tour” con escursioni tra arte e natura. A Minori, questa sera omaggio a Raffaele Viviani.

Poi il 9 Agosto concerto all’Alba sul mare.

Ad Agerola il Festival dell’Alta Costiera con Maurizio De Giovanni, Alessandro Incerto e Marco Zurzolo.

Lunedì 10 Agosto una serata dedicata a quanti sono impegnati nella pandemia e PREMIO SPECIALE A “PAOLO ASCIERTO”.

A Ravello l’orchestra del San Carlo, a Cetara “Le Notti Azzurre”, eventi anche ad Atrani e il Teatro sul Mare a Maiori.

Questa sera a Praiano, in Costiera Amalfitana, chiusura delle Luminaria di San Domenico. Si è rinnovata una tradizione antica iniziata nel 1606,

quando in paese giunsero i monaci domenicani dal Rione Sanità e neanche il Covid ha ora fermato tale tradizione.

Anche ieri sera i turisti hanno potuto ammirare le 3000 luci accese dai “Ragazzi delle Luminaria di Praiano” sulla piazza più panoramica della Costiera Amalfitana,

raggiunta con servizio di navetta bus nel pieno rispetto delle norme o anche a bordo di taxi ecologici.

E’ la Costiera della sostenibilità e della bellezza! Il tutto con collegamenti marittimi ed anche water – taxi.

Le Luminaria di Praiano rappresentano una tradizione antica.

Nei secoli passati tutti i cittadini conservavano durante l’anno i rami secchi, i tralci di vite,

di alberi e arbusti realizzando le “fascine” che poi bruciavano nei propri giardini i giorni antecedenti il 4 agosto Festa di San Domenico,

in onore al frate Domenicano, venerato nel convento di Santa Maria a Castro nella parte alta del borgo.

Si tratta, dunque di uno degli eventi più suggestivi della Costiera Amalfitana con ben 3000 luci sulla panoramica Piazza di San Gennaro a Praiano.

L’evento è dedicato a San Domenico di Guzman. Questa sera la parte conclusiva. Alle ore 21 e 30,

il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro situata nell’omonima Piazza dalla quale si domina la Costiera e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria”

daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. E’ un evento davvero molto suggestivo.

E sempre oggi, Martedì 4 Agosto alle ore 20 invece, presso la Chiesa di San Gennaro la Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman celebrata dall’Arcivescovo S.E. Orazio Soricelli.

L’ingresso alla Piazza, anche questa sera, sarà obbligatoriamente a senso unico: si accederà dalla SS 163,

in corrispondenza dell’Ufficio Informazioni Turistiche, e l’uscita sarà consentita solo da via Masa in direzione via Rezzola.

Come previsto dal regolamento Emergenza Covid-19, l’ingresso in piazza San Gennaro sarà contingentato e,

per permettere a tutti di partecipare alla manifestazione, verrà regolamentato anche il tempo di stazionamento in piazza.

PER INFORMAZIONI: Tel 089 874557 – www.luminariadisandomenico.it

E’ boom anche per il Festival dell’Alta Costiera sul Sentiero degli Dei ad Agerola.

Questa sera, alle ore 21, presso Palazzo Acampora, il Premio HHT ONLUS con Maurizio De Giovanni, Alessandro Incerto e Marco Zurzolo.

L’ingresso è su prenotazione www.proagerola.it

Una sessione speciale del Festival sarà dedicata agli uomini, alle persone che lavorano intensamente sul fronte pandemia.

Infatti Lunedì 10 Agosto, ad Agerola, per il Festival dell’Alta Costiera, alle ore 21, presso il Parco della Colonia Montana,

PREMIO “SPECIALE FESTIVAL AGEROLA” a PAOLO ASCIERTO.

“UOMINI E MITI – UNPLUGGED” CON LA PARTECIPAZIONE DI PAOLO ASCIERTO – GIANNI OCCHIELLO – ENZO PERONE CAPONE & BUNGTBANGT.

“La nona edizione di questo Festival vuole essere l’appuntamento di una ritrovata normalità.

Dare continuità a un’offerta di eventi dal grande spessore artistico significa non disperdere l’enorme patrimonio acquisito negli anni

Sappiamo però di doverci muovere in un quadro generale particolare – ha dichiarato Tommaso Naclerio, Assessore al Turismo del Comune di Agerola – che ci obbliga a contemperare l’esigenza di sicurezza con il bisogno di relax.

Sarà quindi un’edizione diversa. Con un concetto di ospitalità distante, ma cortese. Avremo due sole location, allestite in completa sicurezza.

Ci saranno posti a sedere limitati, l’obbligo della prenotazione e misure di precauzione da rispettare. Ma resta l’obiettivo di tenere alta l’asticella.

Il Festival è il nostro attrattore turistico, è la sublimazione dell’efficace brand #suisentierideglidei.

Quest’anno punta ad esserlo ancora di più, perchè c’è bisogno di infondere fiducia e stimoli ad un comparto turistico, purtroppo in sofferenza. Sarà un anno di transizione.

Lo sappiamo. E una proposta artistica calata in un contesto paesaggistico tra i più belli e sicuri al mondo offrirà al pubblico un’occasione di distrazione rispetto al complicato momento che viviamo”.

E Mercoledì 5 Agosto, alle ore 19 e 30, presso la Chiesa Madonna di Loreto ad Agerola,presentazione del libro “Tu sei più prezioso ai miei occhi” di Luisa Amatruda e Luca Fagari.

Alle ore 21, presso il Parco della Colonia Montana: “Bungaro in MAREDENTROLIVE TOUR”.

Venerdì 7 Agosto, ore 21, presso il Parco della Colonia Montana, “SINFONICA……MENTE” con Maurizio Casagrande e Orchestra Sinfonia dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Domenica 9 Agosto, al Festival dell’Alta Costiera, AGEROLALEGGE con Letture AlTernative.

Alle ore 21, presso il Parco della Colonia Montana, FAVOLEMIA – Favole in memoria di una quarantena di Giuseppe Rispoli Giuseppe Rispoli, voce recitante e Dahl Ah Lee, violinista.

E grandi eventi a MINORI che rende omaggio a Raffaele Viviani:

Questa sera, oggi Martedì 4 Agosto, alle ore 21, presso Piazzetta Maggiore Garofalo, ‘E PRIMME VASE TUOIE LL’AGGIA AVUTI I’ OMAGGIO A VIVIANI.

Concerto di Lalla Esposito. Al piano Antonio Ottaviano.

Minori è la città del Gusto ma anche della lettura. Domani, Mercoledì 5 Agosto, alle ore 21, in Piazzetta Maggiore Garofalo, “Incontri d’Autore” – BIANCO&NERO.

GRIGIO IN CENTRO presentazione del libro di Rosalba Ferraioli e Attilio Naddeo

Minori è anche la città della musica, soprattutto della buona musica e dei concerti all’alba.

Domenica 9 Agosto, alle ore 6, al Molo “Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”, il Concerto Bandistico “Città di Minori”, “PRELUDIANDO SUL MARE”.

E la sera, ore 21 e 30, in Piazza Cantilena : “NON HO CAPITO LA DOMANDA. 365 DUBBI E ROVELLI PER TUTTO L’ANNO”

Presentazione del libro di Gigi Marzullo con Agnese Pini, Pierluigi Pardo e Domenico De Masi. “Da Napoli a Broadway” con Roberto Ruocco

Eventi ad Atrani – Sabato 8 Agosto, in Piazza Umberto alle ore 20 e 30.

A Cetara – Domenica 9 Agosto – alle ore 22 – in Piazza San Francesco “Le Notti Azzurre” spettacolo musicale con i “Posteggiatori Abusivi”.

Cetara Al Festival di Ravello l’Orchestra del San Carlo

Venerdì 7 Agosto, alle ore 20 e 30, presso il Belvedere di Villa Rufolo STEFANIE IRANYI & AHER FISH con musiche di Wagner e List.

Sabato 8 Agosto, alle ore 20 e 30, sempre presso il Belvedere di Villa Rufolo, l’ORCHESTRA DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI, Direttore Juraj Valčuha Beatrice Rana, pianoforte Musiche di Beethoven.

Domenica 9 Agosto, alle ore 20 e 30, BEATRICE RANA & MASSIMO SPADA con musiche di Chopin Stravinskij.

Tanti gli eventi su tutta la Costa D’Amalfi, il programma su www.girocostiera.com