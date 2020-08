Coronavirus 30 agosto: calano i contagi: 1.365 in 24 ore, 4 i morti

Sono 268.218 i casi totali di coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. L’incremento nelle ultime 24 ore e’ stato di 1.365 contagi, con una frenata rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri.

Coronavirus 30 agosto

Quattro le persone decedute: in totale i decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35.477. Sono 208.536 i guariti mentre 86 le persone in terapia intensiva (ieri erano 79).

Dei nuovi casi, 270 sono stati registrati in Campania e 235 della Lombardia. La Sardegna registra 22 nuovi casi, in netto calo rispetto ai 70 di ieri. Delle quattro vittime nelle ultime 24 ore, 3 sono state registrate in Lombardia e una in Piemonte.