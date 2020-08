Tommaso Giulini ha sollevato dall’incarico Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari Calcio dall’aprile del 2018.

Aria di sgombero e cambiamento ad Asseminello e nella dirigenza rossoblù: dopo l’annuncio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore, ecco l’addio del direttore sportivo Carli.

Una decisione figlia della delusione del presidente a seguito dei risultati ottenuti nell’anno del centenario. Una stagione chiusa al quattordicesimo posto, con un girone di ritorno da retrocessione (escludendo la vittoria di lusso contro la Juventus).

La nota ufficiale della società

“Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Marcello Carli dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra.

Nell’Isola dall’aprile 2018, Carli è stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione.

Il Club ringrazia il Direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, augurandogli tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera.”