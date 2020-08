I giocatori di Di Francesco hanno svolto una doppia seduta di allenamento ad Asseminello focalizzata sui lavori atletici, esercitazioni tecniche e tattiche.

Al mattino la squadra, dopo una prima fase in palestra basata su lavori di forza, è stata suddivisa in gruppi per reparto: i difensori hanno preso parte a delle esercitazioni sulla linea. I centrocampisti e attaccanti, invece, sugli sviluppi e combinazioni offensive.

Al pomeriggio, invece, si è lavorato maggiormente sulla tecnica. Dopo una prima fase di attivazione, i giocatori sono stati nuovamente suddivisi. I difensori hanno lavorato sotto la supervisione del vice Francesco Calzona. I centrocampisti e attaccanti, invece, hanno svolto dei circuiti tecnici sotto il controllo del collaboratore Stefano Romano.

Si conclude con una partitella di 60 metri suddivisa in due squadre: rossi contro gialli. L’uomo che ha deciso il match è stato Simeone.

Domani è prevista una nuova doppia seduta di allenamento ad Asseminello.