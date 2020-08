Proseguono gli allenamenti dei rossoblù in vista della nuova stagione ad Asseminello sotto lo sguardo vigile del mister Di Francesco.

Quest’oggi, dopo aver svolto un riscaldamento in palestra, i giocatori sono stati divisi in due gruppi: i difensori hanno fatto delle esercitazioni sulla linea. I centrocampisti ed attaccanti dei lavori volti a combinazioni, movimenti, ricerca degli spazi per liberarsi e andarsi alla conclusione a rete.

Continua il lavoro personalizzato per Oliva, mentre Vicario da oggi ha iniziato gli allenamenti individuali.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina.