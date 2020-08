Battute finali per la prima parte di Creuza de Mà , il festival di musica per cinema ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu .

Giunge quest’anno alla sua edizione numero quattordici, che domani (domenica 30) propone gli ultimi appuntamenti della sua tranche in corso da mercoledì a Carloforte, il paese sull’isola di San Pietro, davanti alla costa sudoccidentale sarda (la seconda parte del festival è prevista a Cagliari per l’autunno).

Attività sul versante didattico.

L'ultima giornata si apre con le attività del versante didattico del festival, il Campus Musica e Suono per cinema. Un progetto di alta formazione particolarmente caro al festival, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Fondazione Sardegna Film Commission, che vede la collaborazione tra Creuza de Mà e il Centro Sperimentale di Cinematografia , con gli allievi di Regia, Montaggio, Suono e Musica impegnati in masterclass e esercizi tecnici. In programma alle 10.30 al Cinema Mutua la verifica e proiezione dei cortometraggi del modulo Giovannesi.

Come prosegue la giornata.

Verte invece sul ruolo della musica nel cinema l’incontro successivo (sempre al Cinema Mutua), a cura dell’ACMF – Associazione Compositori Musica per Film, che vede protagonisti i compositori di colonne sonore Pivio (al secolo Roberto Pischiutta) e Pasquale Catalano , fresco vincitore del Nastro D’Argento per la colonna sonora di “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek. A condurre l’appuntamento il musicista e musicologo Riccardo Giagni , presenza immancabile del festival.

Gli allievi del Campus CSC saranno ancora coinvolti, nel pomeriggio (17.30), nel catturare i suoni dei carrugi, delle strade e del porto di Carloforte, nello scouting sonoro guidato dal tecnico del suono Stefano Campus: un’attività didattica che avrà un piccolo seguito anche nella giornata di lunedì 31.

Gli appuntamenti della serata.

In serata, infine, all’anfiteatro Aste a partire dalle 21.30, un momento tipico del festival, che rafforza il suo legame con il paese che lo ospita da sempre: il concerto di musiche per cinema della Banda musicale Città di Carloforte “Angelo Aste” a suggellare la tranche carlofortina di Creuza de Mà. Nel repertorio, oltre a un omaggio a Ennio Morricone con “Cinema Paradiso”, a Nino Rota con “Amarcord” e a Fabrizio De André, con l’immancabile “Creuza de Mà”, compaiono anche grandi successi, come “We are the Champions” dei Queen o “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Organizzazione e contributi.

La quattordicesima edizione di Creuza de Mà è organizzata dall'associazione culturale Backstage con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione Sardegna Film Commission, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Carloforte e del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura e Spettacolo), della Fondazione di Sardegna, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema.



Programma serale di sabato 29 agosto, a partire dalle 19



Capo Sandalo – Le Ciasette (max. 120 persone)

Ore 19,00

Cinema naturale Tramonto – In ricordo di Ennio

Produzione originale del Festival in omaggio a Ennio Morricone

Musicato dal vivo da Pier Paolo Vacca (organetto) e Il Cinematic Trio, composto da Tommaso Delogu (viola), Olesya Emelyanenko (violino), Gianluca Pischedda (violoncello)

Un ricordo di Ennio Morricone dal luogo simbolo del Festival: il cinema naturale accompagnato dalla musica per il cinema del Maestro rigorosamente in acustico, dove, come in un film, la musica si fonde con il vento e i rumori del mare, accompagnando il tramonto sul mare. Gli archi ci cullano sulle onde risapute del mare morriconiano dove si spiega la voce avventurosa e insolita e profonda della Sardegna tradizionale dell’organetto di Pierpaolo Vacca, che esplora in maniera avventurosa e inconsueta il mondo di Ennio con timbri e colori musicali arcaici e nuovi,



Giardini di Note

Ore 23,00

Round Midnight

Primi passi Proiezione dei cortometraggi ex-allievi CSC

U sarcinale 2020/14′

Per la regia di Ernesto Maria Censori

In un piccolo paese della Calabria, dove la tradizione è importante e viene prima di tutto, è in corso una veglia. Emilio e Giorgia, una giovane coppia, si troveranno a prendere una decisione importante proprio in quel giorno.

a seguire

> Musica live



Neri Marcorè Live

con Fabrizio Guarino (chitarra e pianoforte)

(Produzione originale del Festival)

Le Canzoni: colonne sonore italiane – Capitolo primo.

L’evidenza e la potenza evocativa delle canzoni nel cinema, nelle mani esperte ed ironiche di Neri Marcoré, acquistano un valore speciale, un medium prezioso e immediato che avvicina con leggerezza al mistero del rapporto emotivo tra musica e immagine, semplice e godibile per un pubblico, sia colto che popolare. La cavalcata nelle canzoni del e al cinema è il primo capitolo di un libro che sarà bello e divertente sfogliare insieme, magari anno dopo anno, a Creuza de Mà.

Programma di domenica 30 agosto



Cinema Mutua

Ore 10,30

Campus CSC / Creuza 2020

Verifica e Proiezione Corti Modulo GIOVANNESI con Musiche montate, mix

Modera Riccardo Giagni

segue

Incontro con Pivio, Pasquale Catalano e Riccardo Giagni.

Il ruolo della musica nel cinema a Cura dell’ACMF – Associazione Compositori Musica per Film



Carloforte, il porto, le strade e i carrugi

Ore 17,30

Campus CSC / Creuza 2020

Paesaggi Sonori Project

Scouting sonoro e registrazione ambientale, a cura di Stefano Campus



Anfiteatro ASTE

Ore 21,30

Concerto

Banda di Carloforte – Musiche per cinema



Campus CSC / Creuza 2020

Paesaggi Sonori Project

Registrazione del concerto della banda , a cura di Stefano Campus

Programma di lunedì 31 agosto



Campus CSC / Creuza 2020

Paesaggi Sonori Project

Scouting sonoro e registrazione ambienti naturali dell’isola, a cura di Stefano Campus