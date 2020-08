Annunci borsa lavoro in Sardegna. L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro rende note le offerte, territorio per territorio.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è quindi necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere

informazioni è necessario dunque rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro

Quali sono le offerte in breve:

Sud Sardegna

CAGLIARI – Un’azienda cerca per la sede di Cagliari un mastro muratore in pietra

e mattoni. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

UTA – Un’azienda cerca per la sede di Uta due educatori professionali. Si

offre un contratto a tempo determinato.

un contratto a tempo determinato.

2. Centro Sardegna

GHILARZA – Un’azienda cerca per la sede di Ghilarza un gommista. Si offre un

contratto a tempo indeterminato.

determinato.

contratto a tempo indeterminato.

a tempo determinato.

tempo indeterminato.

3. Nord Sardegna

BUDONI – Un’azienda cerca per la sede di Budoni 5 assistenti baganti. Si offre

un contratto a tempo determinato.

muratore in mattoni. Si offre un contratto a tempo determinato.

offre un contratto a tempo determinato.

contratto a tempo determinato.

tempo determinato.

Si offre un contratto a tempo determinato.

contratto a tempo determinato.

servizi di alloggio nelle navi. Si offre un contratto a tempo

determinato.

offre un contratto a tempo determinato.

offre un contratto a tempo determinato.

tempo determinato.

camerieri di sala. Si offre un contratto a tempo determinato.

un contratto a tempo determinato.

Aspal rende nota la pubblicazione delle seguenti graduatorie:

Cantiere comune di Lodè. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comunale di Santu Lussurgiu. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comune Villaurbana. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Villanova Truschedu. Info nel CPI di Oristano

Aspal rende nota la pubblicazione dei seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Montresta. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comunale Luogosanto. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comune Luras. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comunale di Bitti. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comunale di Birori. Info nel CPI di Macomer

Cantiere Lavoras Assemini. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Siliqua. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Nuoro. Info nel CPI Nuoro

