I Ministri Volontari di Scientology ripuliscono via Podgara (CA)

Incredulità, ammirazione e una buona dose di protesta sono state le principali reazioni degli abitanti di via Podgora, nel quartiere San Michele a Cagliari, alla vista dei Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, che, nella serata di martedì 11 agosto, armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, hanno ripulito dalla spazzatura, la strada immediatamente nel retro della Chiesa della Medaglia Miracolosa.

Incredulità perché nessuno si aspettava che dei volontari, nessuno dei quali residente nel quartiere, si prendessero cura del degrado della strada in cui vivono; protesta perché a detta di tanti di loro:

“È un compito che spetta all’amministrazione comunale che si è dimenticata del nostro quartiere e non ai privati o ai volontari” dei quali, affermano altri, “ammiriamo l’impegno e la dedizione e per questo vi ringraziamo”.

Non sono mancati gli scambi di vedute sulla responsabilità di ciascuno di noi di fare qualcosa per tenere pulito l’ambiente, d’altronde:

“Se ognuno di noi tenesse pulito il proprio ambiente – ha dichiarato ad alcuni signori il responsabile dei volontari – il degrado sarebbe molto limitato e sarebbe d’esempio anche per chi è abituato a sporcare”.

In tanti degli abitanti del quartiere hanno concordato sulla necessità di adoperarsi, ognuno per quanto gli compete, per migliorare l’ambiente.

I precetti de “La Via della Felicità”

Per i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, questa azione non è altro che mettere in atto i consigli che il loro fondatore L. Ron Hubbard suggerisce nei 21 precetti contenuti nel libro “La Via della Felicità”.

“Noi influenziamo molte persone. Questa influenza può essere positiva o negativa” scrive l’autore nel precetto “Dà il buon esempio”.

E ancora, nel capitolo intitolato “Proteggi e migliora il tuo ambiente”, scrive:

“La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro… L’uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo”.

Dai commenti e dalle reazioni delle persone, che hanno potuto osservare l’impegno dei volontari, emerge che il messaggio di dare il buon esempio e avere rispetto dell’ambiente è andato a buon fine.

Per info sulle attività e sui corsi gratuiti visita il sito: www.ministrovolontario.it.