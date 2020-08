Aggiornamento coronavirus a Somma Vesuviana. Il Sindaco del Comune di Somma Vesuviana Di Sarno: “Ancora aumento di casi COVID a Somma Vesuviana. Ora siamo a ben 8 positivi e 29 persone in isolamento. C’è una persona anziana che ha avuto la ricaduta, gli altri sono giovani la cui età oscilla dai 20 – 22 anni”.

“Ancora in aumento i casi di Coronavirus a Somma Vesuviana. Nel nostro paese attualmente i positivi sono 8 e ben 29 persone in isolamento. Nelle prossime ore con ogni probabilità avremo i risultati di altri tamponi effettuati”.

“E’ importante dire che una persona anziana ha avuto una ricaduta, dunque era già guarita in precedenza ed ora ha nuovamente il Covid, in quasi tutti gli altri casi si tratterebbe di giovani di 20 – 22 anni, questa è la fascia di età. Molti di questi casi sono di rientro dalla Sardegna. Cari ragazzi rispettate le norme di sicurezza!”.

“L’abbassamento dell’età induce tutti ad una profonda riflessione sul rispetto delle norme di sicurezza. Quando non c’è distanziamento e dunque siamo vicini, dobbiamo mettere la mascherina anche all’aria aperta. Coloro i quali rientrano dalla Spagna, Grecia, Croazia, Malta, hanno l’obbligo di darne notizia alle autorità competenti. Per gli altri, provenienti da zone di focolaio sarebbe comunque consigliabile darne notizia anche se su base volontaria”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano, aggiornando in questi minuto il bollettino sulla situazione Coronavirus.

Sardegnareporter.it è costantemente aggiornato sulla situazione del coronavirus a Somma Vesuviana. Per conoscerla è possibile cliccare qui.