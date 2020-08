A Carbonia Notti a Monte Sirai

E' ricca di sorprese la XII edizione di Notti a Monte Sirai con Lella Costa in "La vedova di Socrate" omaggio a Franca Valeri

Notti a Monte Sirai è la manifestazione sulcitana, che accende da oltre due lustri di musica e magia il parco archeologico di Carbonia, quest’anno va in scena in forma ridotta per le misure di prevenzione anti Covid 19.

Dopo il taglio del nastro con i Banda Osiris, il secondo appuntamento molto atteso è quello con Lella Costa, venerdì 21 agosto alle ore 21.30.

Lo spettacolo, che prevede un passaggio di testimone epocale, con Lella Costa che raccoglie l’invito di Franca Valeri a interpretare La vedova Socrate, (testo da lei scritto e interpretato la prima volta nel 2003), diventa inizialmente occasione per celebrare i 100 anni della grande matriarca del teatro italiano, e poi – quasi obbligatoriamente – si trasforma in un omaggio per la sua scomparsa, proprio a pochi giorni dal traguardo delle 100 candeline.

Lo spettacolo. Liberamente ispirato a La morte di Socrate dello scrittore svizzero Friedrich Durenmatt, nato a seguito dell’intuizione di Giuseppe Patroni Griffi che glielo suggerì, è un monologo ambientato nella bottega di antiquariato e oggettistica di Santippe, la moglie del filosofo tramandata dagli storici come una delle donne più insopportabili dell’antichità. Durante lo spettacolo si cerca di sfatare proprio la leggenda che Santippe fosse solo una bisbetica, e si regala un nuovo profilo socio-culturale alla donna.

Prevendite, prenotazioni e misure di prevenzione anti covid 19. Ingresso spettacoli Teatro Monte Sirai ore 21. Biglietti posto Unico euro 15 (esclusi i diritti di prevendita). Per le prevendite e le prenotazioni rivolgersi a Circuito Box Office Ticket 070 657428, www.boxofficesardegna.it.

A Carbonia Augusto Tolari, 328 171 9447. L’ingresso è consentito a una persona per volta, dotata di mascherina personale che dovrà mantenere fino al raggiungimento del posto assegnato. I congiunti e i familiari potranno prendere posto vicini.