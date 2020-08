44 gatti & Benedetta Rossi, da oggi online

Benedetta Rossi, la prima content creator in Italia le cui videoricette spopolano sul web, e i gattini più amati dalle famiglie di tutto il mondo, i 44 Gatti hanno dato vita a un progetto che farà divertire i fan della web star e dei mici più amati della TV: un incontro esplosivo tra due realtà dell’entertainment made in Italy di altissima qualità.

La food blogger più seguita in Italia ha realizzato un video esclusivo, online da oggi sui suoi seguitissimi e amatissimi canali social, al link: https://youtu.be/uwYMcZjXbqU.

Ospiti nella cucina di Benedetta ci sono i Buffycats, i personaggi della serie animata per i quali la webstar ha creato la sua personale ricetta delle tagliatelle di Nonna Pina, con un risultato sorprendentemente gattastico!

Al via la “Tagliatelle Competition”

Benedetta è anche la madrina del concorso multiterritoriale “Tagliatelle Competition” che si svolgerà in Italia, Gran Bretagna, Polonia, Russia, Messico e Brasile.

Un golosissimo concorso dove i più piccoli si divertiranno a mettersi nei panni di Nonna Pina per creare le proprie ricette. Una giuria di esperti capitanata da Benedetta Rossi valuterà la ricetta più gattastica e il piccolo chef vincitore, insieme alla sua famiglia, avrà la possibilità unica di incontrare Benedetta. Si potrà partecipare dal 29 Agosto al 15 Ottobre, tutti i dettagli su www.44gatti.it.

Benedetta Rossi: “Sono molto contenta di aver realizzato con Rainbow questo progetto dedicato ai miei piccoli fan, che mi seguono sempre più numerosi. Ricevo moltissimi video di bimbi che preparano con i propri cari le mie ricette e pensare ad un contenuto per loro in collaborazione con 44Gatti è stato stimolante. Del resto, si sa, la cucina è il luogo ideale dove divertirsi e creare quei sapori familiari che si conservano per sempre”

Benedetta Rossi è una vera web star e i numeri sui suoi social sono da capogiro! Il pubblico che la segue è numerosissimo: 506 milioni le views dei suoi video su YouTube, un engagement mensile di 20 milioni di persone su Facebook (con quasi 6 milioni di fan), oltre 3.2 milioni di follower su Instagram ed un sito da 4 milioni di utenti unici mensili. A tutto questo bisogna anche aggiungere il grande successo dei 4 libri, bestseller non solo nella categoria cucina. Ora, tra le sue nuove ricette troveremo anche quella delle Tagliatelle di Nonna Pina…da leccarsi i baffi!

Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica ha fatto diventare il classico prescolare made in Italy un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo, dove è leading show, il cartone è in onda in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue, e ha conquistato le maggiori reti kids con risultati strabilianti. A curare la magnifica colonna sonora della serie, le canzoni originali cantate dall’Antoniano, il Piccolo Coro più famoso d’Italia.

Sito ufficiale: www.44gatti.it

Rainbow

Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, che è tuttora Presidente e Amministratore Delegato.

Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, nonché a livello europeo per la creazione, sviluppo e concessione in licenza di contenuti.

Il modello di business del Gruppo Rainbow si caratterizza per un elevato grado di integrazione verticale che prevede la gestione diretta di tutto il processo di creazione dei contenuti sino al controllo della loro commercializzazione sul mercato.

Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting, e commercializzato tramite aziende leader nei propri settori di riferimento su scala mondiale.

L’attività del Gruppo Rainbow si focalizza nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze.