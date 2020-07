Il Cagliari esce dalla Sardegna Arena con un pareggio a rete inviolate contro il Lecce che lotta ancora per la salvezza.

Un pareggio che non rispecchia effettivamente la gara: tante occasioni per entrambe le squadre, nonostante il forte caldo ed umidità in Sardegna. Nella conferenza stampa post partita Zenga commenta positivamente la gara dei suoi giocatori.

“Il pareggio è giusto, sia noi che il Lecce abbiamo cercato la vittoria. Poteva finire anche con un 2-2: forse loro hanno avuto le occasioni più evidenti, ma anche noi abbiamo creato tanto. Non dimentichiamo che affrontavamo una squadra che aveva sempre fatto gol a tutti e dimostrato di rendere difficile la vita a qualsiasi avversario”.

Il pareggio è merito anche delle grandi parate di Cragno, che ha salvato più volte i suoi compagni. Altro giocatore che stava facendo la differenza era Nainggolan, uscito prematuramente del campo per via di un problema al polpaccio.

“La nostra porta è rimasta imbattuta, anche per le grandi parate di Cragno, ma non è questione di reparto o di singoli: è tutta la squadra a difendersi e ad attaccare bene. Nainggolan? Ha avvertito un problema al polpaccio”.

Queste partite sono fortemente influenzate dal poco recupero tra una partita e l’altra e le alte temperature.

“Questo è un periodo particolare della stagione, basta guardare i risultati e come si concretizzano. Difficile trovare una squadra compatta ed equilibrata per 90′: in un campionato “normale” è possibile apportare qualche correttivo ma qui si gioca una volta ogni tre giorni: un allungo, un contropiede e sei di nuovo scoperto. Più la partita va avanti, più commetti errori di posizione, da sfruttare nella giusta maniera”.