Si chiama Wikispiaggia, l’app made in Sardinia sviluppata per evitare assembramenti e trascorrere giornate sicure in spiaggia.

L’app è stata sviluppata da Domenico Pibiri, che vive e lavora a Olbia da vent’anni, ed è disponibile gratuitamente, solo per Android, su Google Plays Store.

Wikispiaggia: gli obiettivi

Il suo scopo è raccogliere informazioni sulla percentuale di occupazione e sull’intensità del vento delle spiagge in Sardegna.

Gli utenti possono effettuare delle segnalazioni e altri ne possono usufruire. È quindi basata sulla fiducia e onestà delle persone, oltre che sul passaparola.

Dice Domenico Pibiri su Wikispiaggia:

“L’ho voluta creare perché, in questo tempo un po’ incerto, avendo centinaia di spiagge in Sardegna non possiamo presidiarle tutte per evitare assembramenti. Si tenga presente che comunque può essere utile a chi non vuole perdere tempo per cercare una spiaggia che non sia eccessivamente occupata e con la app può verificarlo. Inoltre, grazie al collegamento con Google Maps, si potrebbero conoscere nuove spiagge”.

Wikispiaggia è disponibile cliccando qui!