Un apprendistato di ricerca alla Fondazione Oristano

L’apprendistato riguarda lo studio e la ricerca per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentario della città di Oristano. La formazione prevista nell’ambito del contratto di apprendistato di ricerca sarà realizzata presso l’Università degli Studi di Cagliari e presso la Fondazione Oristano. Il contratto avrà la durata di 36 mesi.

Per la partecipazione al percorso di apprendistato per attività di ricerca occorre, tra le altre cose, avere cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea o di Stati equiparati in virtù di accordi internazionali, nonché i cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea e non equiparati, purché regolarmente soggiornanti in Italia e nelle condizioni di poter sottoscrivere un contratto di lavoro, età massima di 29 anni, domicilio in Sardegna, stato di inoccupazione o disoccupazione.

Occorre, inoltre, essere in possesso di laurea magistrale, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, in un corso di studi della Facoltà di Studi Umanistici e aver superato almeno un esame nel settore archivistica.

L’apprendista dovrà occuparsi della verifica e catalogazione dei documenti conservati nell’Archivio storico del Comune di Oristano e negli archivi storici gestiti dalla Fondazione, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di uno studio approfondito sulle collezioni archivistiche; dare supporto agli operatori degli archivi nella gestione delle attività quotidiane legate alla fruizione, accoglienza, relazioni con l’utenza esterna, ricerca e tematiche conservative del patrimonio; effettuare indagine, analisi, cernita materiale giuridico-amministrativo e culturale da svolgere sotto la guida del personale archivistico; collaborare alle attività della Fondazione sia per quanto riguarda gli aspetti espositivi, permanenti e temporanei, che per quelli conservativi del patrimonio materiale e immateriale.

La candidatura, debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata allo Sportello Job Placement dell’Università degli Studi di Cagliari e dovrà pervenire tramite Posta Elettronica all’indirizzo orientamento.lavoro@amm.unica.it entro le ore 12 del 7 agosto 2020.

Per la presentazione della domanda si deve utilizzare l’apposito modulo allegato al bando pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it, sul sito web dell’Università https://unica.it/unica/it/laureati_s05_09.page e della Fondazione Oristano www.sartiglia.info.

Per informazioni si può contattare la Fondazione Oristano oppure lo Sportello Job Placement dell’Università di Cagliari.