Tra Sardo e Profano, dal 13 luglio su Ejatv

“Tra Sardo e Profano” dal 13 luglio al 10 agosto su Ejatv andrà in onda

la prima parte della IV edizione del Festival che unisce tradizione e

innovazione nel segno della musica popolare.

Il Festival “Tra sardo e profano”, organizzato dall’Associazione

Culturale Symponia, sotto la direzione artistica di Enrico Picchiri, è

giunto alla sua quarta edizione.

Dal 13 luglio al 10 agosto sarà protagonista ancora una volta la musica

popolare del mondo. Grazie alla collaborazione con Ejatv, per far fronte

alle restrizioni dovute al COVID-19, il festival si presenterà in una

nuova veste televisiva, attraverso un format di musica e racconti

condotto da Jonathan della Marianna e Tore Cubeddu in onda per 5

settimane ogni lunedì alle 21 sul canale 172 del digitale terrestre e

sui canali web e social ufficiali della Associazione Culturale Symponia,

di Ejatv e di Sardegnaeventi24.it.

Ospiti della Prima puntata di questa edizione saranno il Maestro Orlando

Mascia, che racconterà del rapporto tra maestro-allievo, della

trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni, della sua

sorprendente collezione di strumenti popolari della Sardegna.

Seguirà il tema dell’emigrazione con i suonatori di Launeddas Matteo

Muscas e Nicola Diana di Pula, trasferiti rispettivamente a Bergamo e

Torino, che descriveranno il loro rapporto con la nuova terra, dove si

sono reinventati anche come suonatori di launeddas. Chiuderà la puntata

il musicista Gerardo Ferrara, che ha scoperto e scelto la Sardegna come

nuova casa per le sua arte e le sue produzioni.

Tra gli ospiti delle puntate successive il musicista siciliano Davide

Campisi, gli spagnoli Alfonso Diez Ausin con la contradanza, Miguel

Ramalleira Gonzales con la Gaita, Marc Aurelio, ballerino di flamenco,

il gruppo “Armonica” con le loro sonorità orientali e il trio

Abbarabbìs di Piero Pacione, dalla Lucania; Tania Syrovezhkina

suonatrice di Salterio, il chitarrista-autore Andrea Congia, il

chitarrista Ignazio Cadeddu, Paride Peddio col suo organetto, Bruno e

Asael Camedda da Musei e Battista Dagnino da Carloforte.

Tra Sardo e Profano – Oltre il Mare e la Sardegna è organizzato

dall’Associazione Culturale Symponia con il contributo del Comune di

Cagliari, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Banco

di Sardegna, e patrocinato dalla Città Metropolitana di Cagliari. La

direzione artistica è di Enrico Picchiri.

Partner dell’iniziativa sono Associazione Casa Saddi, La Bottega delle

Arti, “Tra parole e Musica – Casa di Suoni e Racconti”, Brinc@mus,

Sardinia Archeo Festival, Associazione culturale Onlus Itzokor,

Associazione musicale Picchiadas, Associazione culturale Pirri antiche

storie del mio Paese, Associazione Machapu, Associazione Miele Amaro il

Circolo dei Lettori, Street Book, Assoraider Cagliari 24 Pellicano del

Cimone.