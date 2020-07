Suela. “Riapriamo l’Hotel Margherita 4 Stelle a Praiano”

Suela:”Immersi nello star bene, i colori della Costiera Amalfitana tra Ravello, Amalfi e Positano ma guardando Capri.”

In Costiera Amalfitana la sicurezza non è un optional ma parte integrante del sentimento familiare.

La mamma Margherita ricorda aneddoti personali con la Taylor, Burton, Regan, Sergio Leone.

“Chi prenota da noi trova tariffa flessibile con la possibilità anche di recuperare il credito in caso di cancellazione.

La sicurezza è stata curata nei minimi dettagli ed in tutti i suoi aspetti. Poi è davvero difficile rinunciare alla terrazza del ristorante, bella, ampia,

spaziosa dove il distanziamento è accompagnato dagli spazi immersi nel più bel panorama della Costiera Amalfitana.

Noi abbiamo riaperto con convinzione ed abbiamo richieste dall’estero anche per Ottobre”.

A parlare è Suela Cimino e la sua è davvero una storia importante. Suela ed Andrea Ferraioli, moglie e marito, hanno dato un contributo innovativo al mito della Divina Costiera nel Mondo, con Raffaele, papà di Andrea.

Infatti i loro genitori accoglievano personaggi come Totò, Peppino di Capri e Rudolf Nureyev, al Beach Bar di Positano o alla prestigiosa Hostaria da Bacco,

aperta negli anni Trenta dai bisnonni di Andrea Ferraioli, e al ristorante di suo fratello, che ha esportato la buona cucina mediterranea a New York City.

Ed ecco l’Hotel Margherita 4 Stelle di Praiano, panoramico, la cui piscina fornisce in piena sicurezza la possibilità di nuotare sospesi nel cielo della Costiera con i profumi ed i colori di insenature e limoneti che si perdono nell’aria.

Il tutto avendo a poca distanza il Fiordo di Furore con la sua spiaggia o ancora la Baia spettacolare di Praiano, davvero stelle in Terra.

La sicurezza, da queste parti non è un optional ma è sentimento garantito anche dalla conduzione familiare che coccola il cliente.

E la sera lungo la terrazza infiorata è possibile godere di cene davvero speciali, il tutto guardando la vicina Positano, mentre la mattina è Capri a dare il buongiorno.

Si chiama Margherita perché il papà di Suela, Giuseppe Cimino, lo costruì dedicandolo alla moglie Margherita Fiorentino.

E nella video – intervista Margherita Fiorentino, oggi 81 anni, racconta di quando la Taylor e Burton arrivarono in Costiera Amalfitana. Era il 1966, ma Margherita Fiorentino, mamma di Suela, dotata di grande lucidità, ricorda anche la Kennedy e Sergio Leone e di Regan.

“Abbiamo riaperto – ha continuato Suela – con il nostro staff, cordiale, attento alle esigenze. Panorama, serenità, lo star bene, poi la cucina ed ai tavoli che a pranzo guardano Capri mentre la sera vedono il luccichio di Positano,

è possibile in terrazza assaporare le prelibatezze del territorio avvolti davvero dai colori intensi delle colline e del mare”.

Suela è un nome che richiama un’immaginazione a terre lontane a testimonianza che questo matrimonio tra popoli accoglienti la Costiera l’abbia da sempre nella sua storia.

Ed infatti gli antichi Romani hanno amato abitare queste terre, non distante dall’Hotel Margherita è possibile visitare il sito archeologico romano di Positano o ancora l’antica Villa di Minori risalente a quasi 2000 anni di fa.

La Costiera parla da millenni e lo fa anche attraverso le sue rocce a strapiombo sul mare che bagna piccole e pittoresche baie, immerse nella natura.

Ed è in quella natura che proprio a Praiano è possibile entrare in un sentiero senza pari nel Mondo: NaturArte.

Itinerario naturalistico che ti immerge nelle verdi colline della Costiera e lungo il quale è possibile ammirare ed apprezzare numerosissime opere in ceramica realizzate da artisti italiani e stranieri.

Un vero omaggio a coloro i quali amano la Costiera Amalfitana e lo star bene in sicurezza.

“Volate con noi alla scoperta della Costiera Amalfitana – ha proseguito Suela – verso i confini di un sogno che desideriamo condividere con tutti voi….”.

Ed in effetti in Costiera è possibile volare ovviamente con l’immaginazione accompagnati dai vicoletti di Positano, non distante dall’Hotel Margherita,

o di Sorrento a circa 30 minuti di auto o ancora della stessa Praiano vera perla della Divina oppure della non lontana Cetara famosa per la Colatura di Alici e di Conca dei Marini dove è possibile trascorrere ore nella spettacolare e accogliente baia color smeraldo.

Dalla Grotta dello Smeraldo al Sentiero dei Limoni per non citare il Sentiero degli Dei : ecco tutto questo non è distante dall’Hotel Margherita, appena riaperto a Praiano.

Nel paesino del grande evento quale la Luminaria di San Domenico, interessante ricordare che NaturArte conduce anche al Convento di San Domenico immerso nel verde e dove d’Estate si svolgono meravigliosi concerti all’aria aperta,

ma che quest’anno anche per favorire la destagionalizzazione si terrà con ogni probabilità a Dicembre, ecco in questo paesino è possibile godere della tipica atmosfera della Costiera ad appena 15 minuti da Amalfi dal suo Duomo, piazzetta e stradine.

A Praiano si può arrivare anche via mare con navigazione da Napoli o da Salerno, scendendo al Porto di Positano non distante dall’Hotel Margherita.

Mare, serenità sicurezza albergano in Costiera Amalfitana che ne è la patria, terra di escursioni, Sirene, Moda, Arte e Storia.

Chi desidera scendere al mare o scoprire le colline verdissime di macchia mediterranea, agrumi e ulivi, i caratteristici sentieri,

le pittoresche edicole votive di Praiano e i paesaggi mozzafiato dal belvedere di Vettica Maggiore, può incamminarsi lungo le passeggiate incantevoli che raggiungono i luoghi più suggestivi dei dintorni.

E come non andare a Ravello anche quest’anno? Era la fine di Maggio del 1880 quando Richard Wagner raggiunse la Costiera Amalfitana e da lì scrisse al suo amico Re Luigi II di Baviera.

“Anche quest’anno puntiamo su un percorso gastronomico che prende avvio dalla tradizione della cucina mediterranea sulla Costa d’Amalfi,

presentato nel delizioso palcoscenico di una straordinaria terrazza panoramica, sospesa tra cielo e mare.

Al nostro “M’ama” l’occasione per vivere un’ esperienza indimenticabile – ha dichiarato Suela – romantica ed esclusiva in coppia, serena e gioiosa con la famiglia o gli amici.

La nostra cucina ha grande rispetto per i prodotti e per i produttori e si fonda su un’attenta ricerca di ingredienti freschi e stagionali, reperiti direttamente da veri artigiani del gusto di cui le terre campane sono ancora ricche.

E poi, la carta dei vini: con bottiglie da tutto il mondo, ma con un’attenzione particolare a quelli di un’area – la Costa d’Amalfi – oramai divenuta famosa anche per l’enologia.

La selezione di ogni prodotto impiegato nella cucina del Ristorante M’ama! risponde a criteri di qualità e di attenzione alle biodiversità, considerata una reale ricchezza del territorio.

Tra le eccellenze i “Fagioli di Controne” cilentani di Michele Ferrante, la Colatura di Alici di Cetara di Gennaro Marciante o i pomodorini del piennolo in vetro de “I sapori di Corbara”.

Si sostengono contadini e uomini veri, che lavorano la terra come un tempo, ottenendo prodotti unici e preservandoli dall’estinzione”.

NO GLUTINE E MENU STAGIONALI

Ogni menù rispecchia le stagionalità, perché solo così è possibile portare in tavola i reali sapori e i valori nutritivi degli ingredienti che li compongono.

Pesce, carne, ortaggi, agrumi, olio d’oliva DOP, formaggi e salumi tipici, sono gli elementi che rendono unici i piatti della cucina del Ristorante M’ama! Un trionfo di aromi, gusti e sapori – anche gluten free – da vivere tra il blu del mare e l’azzurro del cielo.

C’è “LA CANTINA” dell’Hotel Margherita:

“La cantina del Ristorante M’ama! offre una varietà straordinaria di bottiglie provenienti da tutte le cantine della Costiera Amalfitana.

Oltre 250 etichette – ha concluso Suela – tra le quali si annoverano aziende come Marisa Cuomo, Reale, Galardi e Montevetrano, vere eccellenze in Campania e nel mondo.

L’offerta per chi ama bere si arricchisce inoltre di birre artigianali e di un’ampia scelta di distillati, in particolare whisky”.