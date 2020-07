Il singolo: “Soltanto per stanotte”

“Soltanto per stanotte” è stato scritto da Daniele Lanave e Giuseppe Giocondo, arrangiato da Franco Muggeo, registrato a Milano e al Mast Academy Studio di Bari con la collaborazione artistica di Tempoxso e masterizzato da Claudio Giussani all’Energy Mastering di Milano.

A proposito del singolo, il cantautore pugliese commenta:«”Soltanto per stanotte” è un brano pop reggae, nato da un incontro con una ragazza che appartiene al mio passato, durante il quale entrambi abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Rivedendola quella sera sono riemerse in noi tutte le emozioni e i ricordi che ci avevano legati per tanti anni e prepotenti hanno riacceso la passione e l’amore soltanto per una notte».

Il videoclip

Il video diretto da Marco D’andragora (DAMSTUDIO) è stato girato nelle bellissima città di Ostuni. La clip vede la partecipazione della modella nigeriana, Sarah Ibizugbe Ese, scappata dai disagi di una terra difficile come la Nigeria, arrivata in Italia con un barcone a Taranto, passata dal centro di accoglienza di Molfetta alla Fashion Week di Parigi e Milano, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà.

Daniele Lanave: note biografiche

Classe ’92, Daniele Lanave nasce a Bari. Il 12 settembre 1995 inizia gli studi di solfeggio, pianoforte e canto con il Maestro Rosalba Lapresentazione.

Successivamente prosegue gli studi con il Maestro Antonella Saitta presso la celebre Associazione Musicale “Il Coretto” (Bari), scuola fondata dal M° Sasso e dalla M° Vigliano il 24 ottobre 1966. Lascia il Coretto e continua lo studio del pianoforte privatamente con il Maestro Giuliana Monachino, già docente di Conservatorio (Bari).

Il 28 gennaio 2012 riprende gli studi musicali al “Coretto”, iniziando lo studio del Canto leggero con il Maestro Roberto Manobianco e lo studio della chitarra con il Maestro Raffaele Pellegrino.

Il 6 giugno 2016 viene invitato come ospite dall’Associazione Musicale il “Coretto” ad aprire e chiudere la manifestazione canora degli alunni di canto del Maestro Roberto Manobianco, tenutasi presso il Tatì RistoArt Bari.

Il 14 gennaio 2017 partecipa alla Masterclass di canto tenuta dal Maestro Mario Rosini presso l’accademia musicale “Be Sound”, ricevendo l’attestato di partecipazione. L’8 ottobre dello stesso anno partecipa alla Masterclass del metodo di canto “Estill VoiceCraft” tenuta da Alejandro Saorin Martinez presso la scuola “Be Sound”, ricevendo l’attestato di livello I. Il 3 dicembre 2017 partecipa alla Masterclass del metodo di canto “Estill VoiceCraft” tenuta da Alejandro Saorin Martinez presso la scuola “Be Sound”, ricevendo l’attestato di livello 2.

L’8 e il 9 febbraio 2018 partecipa alla Masterclass di canto tenuta da “Cheryl Porter” presso il “Nicolaus Hotel”, ricevendo l’attestato di merito per l’ottima esecuzione del brano scelto “Non me lo so spiegare”, presenza scenica e coinvolgimento del pubblico. Il 24 giugno dello stesso anno partecipa allo stage di canto moderno attraverso il metodo VMS, con la docente Loretta Martinez. Il 27 giugno 2018 partecipa alla Masterclass con Beppe Vessicchio, tenutasi presso il Teatro Palazzo (Bari). Durante la serata si esibisce al concerto di fine anno organizzato dalla scuola “Be Sound” davanti allo stesso.

Il 30 marzo 2019 si diploma come autore di testi di musica Pop presso il Centro Europeo di Toscolano – Scuola di Mogol. Il 28 aprile dello stesso anno presso il teatro Be Sound si esibisce line dove ha suonato e cantato accompagnato da una band.

Il 30 giugno 2020 esce “Soltanto per stanotte” (On The Set / Believe Digital), il nuovo singolo prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana. Attualmente il cantautore pugliese sta ultimando le registrazioni del suo primo album.

Sarah Ibizugbe Ese: note biografiche

Sarah Ibizugbe Ese, una bellezza statuaria di 178 centimetri, è una rifugiata politica nigeriana di 19 anni, scoperta a maggio 2019 dalla nota talent scout pugliese Carmen Martorana mentre cantava su un palco. Entrata in agenzia, ad ottobre dello stesso anno, ha esordito come modella alla Paris Fashion Week per poi approdare sulle passerelle più prestigiose della moda, come la Fashion Week di Milano.

La storia di inclusione di Sarah, accolta nella sua casa come una figlia, emoziona e va raccontata, affinché diventi un esempio di grande amore e generosità per noi e un esempio di riscatto per ragazze come lei.

