Santu Lussurgiu. Campagna promozionale “Benvenuti a Casa” e “Estate Culturale”

“Benvenuti a Casa”: “è tempo di ritrovarci, di tornare a condividere preziosi momenti e godere insieme della bellezza dei luoghi a noi cari.

Per questo e tanti altri motivi vi invitiamo a casa, le nostre porte sono aperte. Vi aspettiamo a Santu Lussurgiu. Benvenuti a casa”.

L’anno 2020 si pone come un punto di ripartenza per la promozione turistica dei territori più interni, che stanno lavorando sempre più fortemente in una direzione comune: riscoprire la propria identità, le proprie peculiarità territoriali e la propria idea di ospitalità ma soprattutto affrontare il tema della sicurezza sanitaria in una ideale situazione covid free.

Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale di Santu Lussurgiu ha posto al centro di tutta l’azione di comunicazione di rilancio la destinazione turistica intesa come casa, focalizzando l’attenzione sul miglioramento dell’esperienza umana e personale di ciascun individuo sia esso cittadino o ospite temporaneo.

“Benvenuti a casa” diventa il leitmotiv di questa campagna di comunicazione che esprime la necessità di tornare a condividere la quotidianità in sicurezza e recuperare la dimensione di normalità e di vivacità che Santu Lussurgiu offre tornando a godere dei luoghi e delle emozioni.

E’ così che Santu Lussurgiu riprende, in totale rispetto della normativa volta al contenimento della pandemia, le attività culturali e propone un calendario ricco di eventi.

Proiezioni di film, concerti, teatro, musica e incontri letterari arricchiranno il già denso programma dell’estate culturale lussurgese che conferma la presenza del festival “Percorsi teatrali” (a cura della compagnia Teatro del Segno), delle “International Master Class” (a cura dell’Orchestra da Camera della Sardegna) e di “Fonti d’Estate” (il programma di eventi dedicato alla borgata di San Leonardo de Siete Fuentes). Una ricca offerta culturale e turistica per promuovere il territorio e fare godere delle bellezze e dell’ospitalità di Santu Lussurgiu.

PROGRAMMA

23 luglio ore 00 Cortile ex asilo. Proiezione del film “La Stoffa dei sogni” di Cabiddu

26 luglio FONTI D’ESTATE ore 30 Sagrato della Chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes.

Giunto alla quinta edizione il festival Fonti d’estate propone un unico appuntamento con la musica nella suggestiva borgata San Leonardo de Siete Fuentes, a pochi chilometri dal centro abitato di Santu Lussurgiu. La natura più incontaminata, il verde dei boschi di leccio e castagno, le sorgenti d’acqua pura, le architetture romaniche saranno il palco scenico che accoglierà:

29 luglio ore 21.00 Cortile ex asilo. Proiezione del film “Quanto basta” di Francesco Falschi

2 agosto ore 21.00 Giardini pubblici. Incontro dibattito: “Gli anni parigini di Michele Obinu” intervengono ADRIANA VALENTI SABURET e Omar Onnis

31 luglio- 7 agosto PERCORSI TEATRALI

Giunto alla XII edizione il festival Percorsi Teatrali sbarca a Santu Lussurgiu dal 31 luglio al 7 agosto con un programma ricco di appuntamenti aperti al pubblico, una appuntamento quotidiano dedicata completamente ai bambini “UNA FAVOLA AL GIORNO”. Tra gli spettacoli ricordiamo “SPOGLIARELLO” di Dino Buzzati e “SPETTACOLO DI TEATRO CIRCO YES LAND uno spettacolo di circo inondato dal clown!” Regia: Giulio Lanzafame, Olivier Delamare

8 agosto ore 19.00 Giardini pubblici. “Leggende rossoblù. Memorie di un cronista smemorato” PRESENTAZIONE LIBRO VITTORIO SANNA

8-17 agosto INTERNATIONAL MASTER CLASS

Il 7 agosto la compagnia Teatro del Segno lascia il testimone all’Orchestra da Camera della Sardegna che con le “International Master Class” portano a Santu Lussurgiu un grande e aspettato appuntamento con la musica classica proponendo quotidiani concerti gratuiti aperti al pubblico. Anche questa edizione accoglierà giovani provenienti da tutto il mondo che assisteranno alle lezioni tenute da docenti di grande fama internazionale.