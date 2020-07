San Gavino Monreale. Prosa musica & danza 2019-2020

San Gavino Monreale.Viaggio tra mito e realtà per la Stagione di Prosa Musica & Danza 2019-2020 organizzata dal CeDAC con il patrocinio del Comune.

Sei i titoli in cartellone tra luglio e settembre, al Teatro Comunale in attesa dell’inaugurazione del vicino Anfiteatro,

tra il fascino delle Blue Notes e l’energia del rock, l’allegria e la malinconia della musica gitana, accanto alle eleganti coreografie classiche e contemporanee,

all’umorismo sottile e alla satira del teatro-canzone e al gioco metateatrale di una moderna rappresentazione dell’Olimpo.

Sotto i riflettori artisti del calibro del chitarrista e compositore Francis Kuipers, autore di colonne sonore per il cinema,

che ha accompagnato nelle sue tournées il poeta Gregory Corso e i Gipsy Reyes con “The Legend of Gipsy King” e l’inconfondibile rumba gitana, il giornalista Andrea Scanzi per un omaggio a Giorgio Gaber e la giornalista,

conduttrice e cantante Paola Maugeri, volto di MTV, in onda su Virgin Radio con la trasmissione “Paola is Virgin”, con il suo “Rock & Resilienza” per la regia di Emilio Russo.

S’intitola “Miti in Scena” lo spettacolo del Balletto del Sud ideato e diretto dal coreografo Fredy Franzutti, con Andrea Sirianni,

i primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni e i Solisti del Balletto del Sud mentre rivela umanissime passioni e contraddizioni degli abitanti dell’Olimpo “Dialoghi degli dei”,

lo spettacolo nato dalla collaborazione tra il regista Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, compagnia di punta della scena contemporanea, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Serena Guardone, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano – sulle tracce di Luciano di Samosata.

«Siamo contenti di poter proseguire la Stagione di Prosa Musica & Danza a San Gavino e mantenere l’impegno nei confronti del nostro pubblico con un cartellone variegato che punta sulla qualità delle proposte»

sottolinea Valeria Ciabattoni, direttrice artistica del CeDAC – «tutti gli spettacoli e i concerti “sospesi” sono stati riprogrammati in collaborazione con artisti e compagnie e i calendari sono stati rimodulati,

con alcune novità interessanti, variazioni dettate dalla situazione inconsueta e imprevedibile in cui ci troviamo, nel rispetto delle nuove norme e delle distanze di sicurezza.

La Stagione spazia tra differenti territori musicali, dal jazz al blues al rock, con artisti come Francis Kuipers,

Paola Maugeri con il “diario” degli incontri indimenticabili e i ricordi di una vita dedicata alla musica e i Gipsy Reyes che fanno rivivere sulla scena la leggenda e soprattutto la musica travolgente dei Gipsy Kings.

Tra i protagonisti il giornalista Andrea Scanzi con il suo “E pensare che c’era Giorgio Gaber”,

I Sacchi di Sabbia, una delle realtà più apprezzate del panorama italiano che insieme al regista Massimiliano Civica propongono la loro versione dei “Dialoghi degli dei” e il Balletto del Sud che punta sui classici con lo spettacolo “Miti in Scena” intrecciando danza, musica e poesia».

«Un plauso a questa ripresa, a questo riavvio dell’attività culturale e degli spettacoli organizzati dal Circuito CeDAC» – afferma Silvia Mamusa, assessora alla Cultura e Spettacolo del Comune di San Gavino Monreale –

«Noi a San Gavino abbiamo un’esperienza di venticinque anni di attività teatrale proprio in collaborazione con il Circuito, che ci porta a considerare un segnale importantissimo questa “ripartenza” dopo tre mesi di completo isolamento per il lockdown.

La riapertura dei teatri e la ripresa della Stagione potrebbe essere l’occasione – chiaramente in ottemperanza a tutte le misure di precauzione circa il contenimento di un eventuale nuovo contagio – per riprendere i contatti, la socializzazione, le relazioni personali.

Noi abbiamo a disposizione diverse strutture: abbiamo il teatro comunale che conta duecento posti,

poi abbiamo un anfiteatro che ha una disponibilità di novecento posti, che speriamo vivamente di poter mettere a disposizione (è rimasto inutilizzato per una decina d’anni);

è una bellissima struttura, molto spaziosa, che consentirebbe quindi la ripresa dell’attività in piena sicurezza». E conclude:

«un ringraziamento al CeDAC per la disponibilità per un riavvio veramente difficoltoso, anche in considerazione di tutte quelle vicende, tutte le questioni legate alla condizione di precarietà dei lavoratori dello spettacolo,

uno dei settori che hanno maggiormente sofferto in questi mesi, in qualche modo supportato, ma ancora in gravi difficoltà.

La programmazione dell’estate a San Gavino mi pare molto interessante, con artisti come Paola Maugeri e Andrea Scanzi e credo ci sarà grande soddisfazione anche da parte dei nostri abbonati e da parte di tutto nostro pubblico.

Quindi un ringraziamento sentito e un augurio di buon lavoro a tutti noi».

Il talento di Francis Kuipers, straordinario chitarrista, autore di colonne sonore per il cinema nonché etnomusicologo, per dare il la alla “ripartenza” domenica 26 luglio alle 21 con la sua cifra ironica e graffiante,

per una serata tra jazz, folk e blues con un repertorio di canzoni originali, tra metriche travolgenti e più intimistiche ballads sotto le insegne del Jazz Club Network firmato CeDAC.

L’artista britannico, che ha scelto l’Italia come patria d’elezione, ritorna nell’Isola quasi quarant’anni dopo la storica performance con Gregory Corso, il poeta della Beat Generation.

Un concerto imperdibile, con uno dei protagonisti della scena musicale, che ha suonato – tra gli altri – con Antonello Salis, Massimo Urbani, Luis Agudo, Joe Garceau, Janet Smith, Champion Jack Dupree – artista eclettico,

autore di programmi per Radiotre e compositore di colonne sonore, ha collaborato con registi come Abel Ferrara e Godfrey Reggio e con Philip Glass.

La magia di classici racconti sulle punte insieme a intriganti coreografie contemporanee – domenica 2 agosto alle 21 – per “Miti in Scena” del Balletto del Sud, affascinante spettacolo di danza, musica e poesia ideato e diretto dal coreografo Fredy Franzutti.

Un’antologia di incantevoli e virtuosistici assoli e pas de deux e scene corali dai capolavori della storia del balletto s’intreccia alle moderne variazioni sul tema,

tra suggestioni plastiche della statuaria antica e del Neoclassicismo, con frammenti di teatro e poesia. Sotto i riflettori i primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni e i solisti Alice Leoncini, Alessandro Cavallo, Valerio Torelli e Lorenzo Lupi,

oltre all’attore Andrea Sirianni che interpreterà testi di Sofocle, Dante e Gabriele D’Annunzio sulle note di Beethoven, Čajkovskij, Minkus, Delibes e Saint-Saëns, Michael Nyman e Peter Gabriel.

Omaggio a uno dei protagonisti della cultura italiana del Novecento – domenica 9 agosto alle 21 – con “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di e con il giornalista,

scrittore e conduttore Andrea Scanzi, versione “aggiornata e rivisitata” del fortunato “Gaber se fosse Gaber”, ispirato al poliedrico cantautore, attore e commediografo, artefice con Sandro Luporini del “teatro-canzone”.

«Sono convinto che Gaber e Luporini siano stati profetici almeno quanto Pasolini» – afferma Andrea Scanzi -.

«La presenza scenica, la mimica, la lucidità profetica, il gusto anarcoide per la provocazione, il coraggio (a volte brutale) di “buttare lì qualcosa” e l’avere anticipato così drammaticamente i tempi, fanno del pensiero di Gaber-Luporini,

oggi più che mai, un attualissimo riferimento per personaggi della politica, dello spettacolo, della cultura, del nostro sociale quotidiano».

Ironia in scena – lunedì 24 agosto alle 21 – con “Dialoghi degli dei”, uno spettacolo de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica liberamente ispirato all’opera di Luciano di Samosata,

per una surreale e coinvolgente “lezione” sul mito che rivela difetti e debolezze, inclinazioni e vizi dei potenti abitanti dell’Olimpo, i cui capricci influenzano il destino dei mortali.

Sul palco Gabriele Carli, Giulia Gallo, Serena Guardone, Giovanni Guerrieri e Enzo Iliano interpretano una rigorosa partitura in cui si intrecciano l’irriverente parodia (sulla falsariga dell’originale) e la discussione su temi scottanti e attuali,

le dinamiche interne di una “classe” e il rapporto degli allievi con la maestra, con la rivelazione della sorprendente modernità di una civiltà arcaica “popolata” da divinità e eroi rispetto a una visione limitata da pregiudizi e paure, per un “epico” divertissement.

“Rock & Resilienza” – domenica 30 agosto alle 21 – con Paola Maugeri, nota giornalista e conduttrice, volto di Mtv, in onda tutte le mattine su Virgin Radio con “Paola is Virgin”, ripercorre la sua carriera in uno spettacolo intessuto di ricordi e canzoni per la regia di Emilio Russo .

Un viaggio nella storia del Novecento tra le icone del rock, che dietro la maschera del successo si rivelano persone sensibili, a volte tormentate, che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, sfidando i propri limiti.

Tra flashback e pensieri, lo spettacolo racconta «una giornata particolare, in un luogo non luogo – spiega il regista – dove si mescolano il passato e il presente, il sogno e la realtà».

“La vita è l’arte dell’incontro”, cantava Vinicius de Moraes e per Paola Maugeri «nulla succede per caso, tutti gli incontri nella nostra vita hanno un senso e uno scopo».

Suggellerà la Stagione di San Gavino sabato 12 settembre alle 21 il concerto dei Gipsy Reyes –

“The Legend of Gipsy King” per un itinerario tra le sonorità e i ritmi della musica gitana reinterpretata in chiave contemporanea, con lo stile inconfondibile e l’irresistibile rumba flamenca dei Gipsy Kings.

Sulle orme del cantante e chitarrista José Reyes, l’ensemble che riunisce le nuove generazioni della famiglia Reyes proporrà i brani più significativi – da “Jobi Joba” a “Volare” e “Bamboleo” – del vasto repertorio che ha portato i Gipsy Kings a scalare le classifiche, con un successo planetario.

La musica travolgente dei Gipsy Kings che ha contribuito alla (ri)scoperta e diffusione della cultura e della tradizione gitana, grazie alla versione pop in cui si fondono rumba e flamenco, tra atmosfere ricche di pathos, in bilico tra struggente malinconia e allegria, per una serata indimenticabile.

La Stagione di Prosa Musica & Danza 2019-2020 a San Gavino è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiBACT / Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

dell’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di San Gavino e con il prezioso contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.

