Red Valley Sea Party, un concerto in mezzo al mare con il live di Salmo

Il Red Valley Sea Party, una manifestazione musicale gratuita che si svolgerà a largo della baia di Porto Frailis ad Arbatax in Sardegna.

L’evento sarà caratterizzato dall’esibizione, su una barca in mare aperto, di uno tra gli artisti più acclamati della scena, Salmo (non nuovo a questo genere di show sul mare, come quello della scorsa estate che lo ha visto protagonista del Red Bull Open Sea Republic, festival di 36 ore su una nave), e del Dj show di Radio 105 Mamacita, con Max Brigante che sarà in consolle insieme ad alcuni ospiti a sorpresa.

Unico nel suo genere, Red Valley Sea Party, nasce dall’esigenza di dare un forte segnale di continuità al progetto che negli ultimi anni ha richiamato ad Arbatax migliaia di amanti della musica dal vivo.

L’obiettivo dell’evento, realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna, Red Bull e Lebonski Agency, è quello di promuovere il territorio e rilanciare i valori fondamentali del Festival: condivisione, amicizia e passione per la musica.

Il Red Bull presents Red Valley Sea Party sarà il primo “Boat Party” organizzato ufficialmente nella zona di Tortolì-Arbatax, dove il mare cristallino, i complessi di rocce rosse e la vegetazione tipica mediterranea faranno da sfondo all’iniziativa.

Durante l’evento i partecipanti potranno godersi gratuitamente un concerto dal vivo sul mare a bordo della propria imbarcazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale.

La “Red Boat” partirà alle 17.30 dal porto di Arbatax, costeggiando le suggestive Rocce Rosse, per poi stabilirsi nella baia di Porto Frailis, dove si svolgeranno le esibizioni degli artisti.

Al fine di garantire la massima sicurezza per ogni partecipante e garantire le misure di distanziamento sociale, si potrà partecipare all’evento unicamente con la propria imbarcazione (massimo 1 passeggero per ogni metro in lunghezza del mezzo), oppure sarà possibile noleggiarne una a un prezzo convenzionato nel porto di Arbatax, con un kit di benvenuto in omaggio.

Le imbarcazioni proposte, dai gommoni senza obbligo di patente nautica alle barche a vela con skipper, si possono scegliere e prenotare dal sito web www.redvalleyseaparty.it fino a esaurimento scorte.

Per chi voglia accedere all’evento con la propria imbarcazione, invece, sarà necessario registrarsi sul sito www.redvalleyseaparty.it attraverso un apposito modulo online.