La rassegna “musica all’improvviso” volge al termine. Ultimi due appuntamenti in calendario.

L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno chiude la seconda parte della rassegna “Musica all’improvviso”, con gli ultimi due appuntamenti in cartellone che si svolgeranno lunedì 13 e martedì 14 luglio presso lo 040 Zeroquaranta di Via Calamattia a Cagliari.

Il primo appuntamento è con Irene Loche.

Lunedì 13 luglio la serata sarà animata dal live “IRENE LOCHE & ALESSANDRO CAU” con Irene Loche voce – chitarra e Alessandro Cau batteria – spazzole. Si tratta di un concerto che vede protagonista un’artista ampiamente affermata a livello internazionale, scandito da un seducente repertorio blues, espresso con raffinatissime particolarità e qualità vocali e strumentali. Irene Loche sin da piccola è immersa nella musica e cresce ascoltando dischi Soul, Blues, R&B, Rock e Folk Americana. Si interessa alla chitarra sin dall’età di 6 anni e impara a suonare da autodidatta. Inizia presto a sperimentare e a comporre, seguendo accordature aperte e miscelando accordi e sonorità che più l’hanno influenzata. Inoltre, calca i primi palchi in età giovanissima, a soli 17 anni, assieme alla sua prima Blues Band con cui registra un disco e svolge il primo tour in Toscana.

Il secondo è con il duo Serpi-Urracci.

Infine, martedì 14 luglio chiuderà la rassegna il concerto “ACOUSTIC DUO” con Federica Urracci voce e Daniele Serpi al piano. Uno spettacolo estremamente vivace e fantasioso, dove trovano spazio e squisita interpretazione brani e sonorità di tutti i tempi e generi. Federica Urraci, giovane talento impreziosito da intascabile curiosità e ricerca musicale a 360 gradi, già da anni capitana varie bands e formazioni, con le quali accompagna artisti e comici quali Benito Urgu, Giuseppe Masia, il gruppo comico Lapola, Stefano Masciarelli, Leonardo Manera, Gianluca Impastato, Irene Fornaciari e tanti altri.

Tutti i live avranno inizio alle ore 21,30. Per rendere la partecipazione ai concerti sicura e responsabile, secondo le attuali norme in vigore in materia di contenimento del Covid 19, è obbligatoria la prenotazione dei tavoli al numero telefonico dello 040 Zeroquaranta 070501166. Durante le serate, sarà possibile degustare bevande e pietanze, secondo un menù ricco e gustoso.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e il Comune di Cagliari Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde pubblico.