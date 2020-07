Pullman Timi Ama Sardegna celebra l’anniversario

Il Pullman Timi Ama Sardegna accompagna gli ospiti in un viaggio sensoriale tra mare e macchia mediterranea, confermandosi un’eccellenza mondiale nei settori benessere e lifestyle.

L’hotel, che sorge nel cuore dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, celebra questo importante anniversario con creatività e stile a riprova del fatto che con impegno, dedizione e amore per il proprio lavoro, anche i momenti di difficoltà possono rappresentare importanti opportunità di crescita.

Infatti, dalla sua apertura il 27 giugno scorso, la struttura ha creato PAUSA ATTIVA, una nuova offerta dedicata al benessere ideale per tutti coloro che desiderano una vacanza da sogno, in grado di conciliare relax, gusto e wellness: il tutto mentre si è immersi nella tranquillità della natura paradisiaca della Sardegna.

In occasione di questo importante anniversario, per tutta la stagione presso il resort si potrà ammirare l’installazione “Animals Resin’art” dello scultore Nicolas Tempé, dove a far da padroni saranno gli iconici bigfoot alti 230 cm di resina colorata della collezione “Synaps”, veri e proprio guardiani della struttura. Il 21 luglio,inoltre, avrà luogo il vernissage di inaugurazione della mostra, durante il quale sarà possibile incontrare e conoscere l’artista.

La volontà di offrire un’esperienza esclusiva di benessere fisico ed intellettuale agli ospiti, turisti e abitanti di questa meravigliosa isola, è alla base della collaborazione tra Nicolas Tempé, e la struttura. Pullman Hotels & Resorts da sempre dedica attenzione al mondo dell’arte e della cultura con l’iniziativa Artist Playground, attraverso installazioni di corner artistici nelle strutture Pullman che consentono agli artisti e ai designer di esporre e mostrare le proprie opere in luoghi suggestivi.

“Provo profonda ammirazione per una frase del grande Picasso: l’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità.È l’uno dei motivi per il quale ho sempre amato integrare il talento creativo nei resort che ho avuto il piacere di dirigere.” Commenta Patrick Recasens, General Manager del Pullman Timi Ama, e continua “un colpo all’anima, una bellezza inconfondibile, un’emozione sublime: è questo che provoca l’Arte e, al Pullman Timi Ama Sardegna, si riflette in un tema diverso ogni anno, attraverso giochi di materie e colori, portandoispirazione e creatività in qualsiasi ambiente.“

