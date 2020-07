Presentazione primo report Osservatorio Disabilità

Presentare e riflettere sui risultati ottenuti dopo il primo periodo di attività dell’Osservatorio sulla Disabilità di I.E.R.F.O.P.

I dettagli e le principali considerazioni di questi dati elaborati dal gruppo di ricercatori diretti Alessandro Spano, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Cagliari saranno illustrati nel corso dell’incontro in programma domani martedì 21 luglio alle ore 12, nell’Aula Magna dell’Istituto Europeo per la Ricerca la Formazione e l’Orientamento Professionale Onlus in via Platone 1/3.

All’incontro, introdotto dal Presidente IERFOP Roberto Pili, parteciperanno il Presidente della Fondazione Sardegna Antonello Cabras, il responsabile scientifico dell’Osservatorio Alessandro Spano, i vice Presidenti IERFOP Teodoro Rodin e Cataldo Ibba, il Direttore della formazione IERFOP Bachisio Zolo. Inoltre saranno presenti i rappresentanti di Enti, Associazioni e operatori nel campo della promozione della cultura dell’inclusione ed in materia della tutela, sostegno e superamento delle disabilità.