Presentazione del Libro Fake News – Manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale. Grande successo

Presentazione del Libro Fake News – Manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale. Si è svolta sabato 11 luglio a Licata, in provincia di Agrigento alle ore 18,30,

presso il Porto turistico – Marina di Cala del Sole, la prima presentazione del libro Fake News – Manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale.

Il volume edito da Medinova, casa editrice di Favara presieduta da Antonio Liotta,

è l’ultimo saggio di Francesco Pira, sociologo e docente di Comunicazione e Giornalismo all’Università di Messina,e di Raimondo Moncada, giornalista e scrittore.

Il libro è stato ulteriormente impreziosito dalla Prefazione del giornalista Stefano Vaccara, Direttore e fondatore de La Voce di New York, e dalla copertina artistica del maestro Nicolò D’Alessandro.

Il progetto ha visto anche la preziosa collaborazione di Cristina Graziano, docente di Lettere e giornalista.

Gli autori nel gennaio 2019, dopo un incontro a Canicattì, ospiti di Kaos il festival siciliano dell’editoria, della legalità e dell’identità siciliana,

hanno avuto l’idea di questo importante progetto condividendolo con l’editore Antonio Liotta che lo ha subito accolto con grande gioia ed interesse.

La presentazione ha visto gli indirizzi di saluto del Dott. Michele Della Vecchia, Presidente di Archimede s.c.s, ha introdotto e coordinato la Prof.ssa Cristina Graziano,

sono intervenuti il Dott. Antonio Liotta, Presidente Medinova, gli autori Prof. Francesco Pira e il Dott. Raimondo Moncada

e ha concluso il Prof. Luca Scozzari,Vicepresidente di Archimede s.c.s. Presenti, all’evento, il Sindaco di Licata Pino Galanti e l’Assessore alla cultura Violetta Callea.

Una presentazione organizzata in maniera perfetta che ha permesso agli uditori di comprendere non solo l’importanza di un lavoro così impegnativo,

ma di porgere lo sguardo ad un universo, spesso sottovalutato e poco conosciuto, che è quello delle Fake News.

Cosa sono le Fake news? Le Fake news sono le notizie false che vengono continuamente rilanciate attraverso il web,

condivise da utenti inconsapevoli e irresponsabili fautori di disinformazione, un fenomeno che è davvero difficile da arginare.

Le informazioni, da loro generate, persistono negli ambienti digitali che le hanno prodotte e continuano a moltiplicarsi ora per ora, in maniera incontrollabile.

A complicare la situazione la distrazione degli utenti della rete, intenti a guardare il tg e contemporaneamente concentrati nello scrivere un post su Facebook o Instangram o a chattare su Whatsapp.

Si tratta di una vera emergenza sociale e democratica che bisogna fermare, acquisendo la consapevolezza dei rischi a cui andiamo incontro e che nemmeno immaginiamo.

La Prof.ssa Cristina Graziano con grande competenza, ed estrema preparazione, ha mostrato a tutti i presenti le parti fondamentali del volume, intervistando gli autori con domande sempre precise e pertinenti.

Grandioso, e davvero eccellente, l’intervento del Prof. Francesco Pira che affronta da anni il tema delle Fake news e questo libro rappresenta una nuova significativa tappa dei suoi innumerevoli studi.

Le sue parole hanno aiutato i presenti a comprendere l’importanza della prima parte del libro, mettendo in evidenza il fenomeno da un punto di vista tecnico e scientifico.

Inoltre, ha mostrato i risultati delle sue ricerche e, attraverso un’analisi completa, ha sottolineato come nell’era della disintermediazione questo processo stia coinvolgendo anche il giornalismo.

Allora cosa bisogna fare?

bisogna vigilare e stare molto attenti a non cadere nelle trappole del web.

Il desiderio del Prof. Pira è quello di sconfiggere tutte quelle notizie che alimentano le preoccupazioni e le inquietudini di chi si trova ogni giorno a doverle leggere in rete, sui social o attraverso la messaggistica istantanea.

Spettacolare l’intervento del Dott. Raimondo Moncada che ha letto i brani del testo, accompagnato dal giovane artista Paolo Grillo autore dell’album “Memories of You”,

uscito da poche settimane, per l’etichetta Urban Life Records di Roma, che contiene brani di musica classica – contemporanea ed è già su tutte le piattaforme musicali.

Cosa dire dell’intervento del Dott. Moncada? Ha spiegato la seconda parte del libro illustrando come ha “confezionato” alcune Fake news,

riprendendo le notizie più strane lette in rete, mettendo l’invenzione in evidenza, sia nel titolo e sia nel corpo della notizia, per suscitare la riflessione del lettore.

Moncada è un uomo esilarante e coinvolgente che è riuscito a far sorridere i presenti anche su un tema così delicato.

Ha fatto credere a tutti che esiste un certo filosofo chiamato “Petocrate” e sicuramente gli uditori, rientrati a casa, avranno cercato questo insigne personaggio sui libri di filosofia…

Il pubblico ha manifestato molto entusiasmo, mostrando il desiderio di voler acquistare il libro con grande curiosità ed estremo piacere.

Il linguaggio del testo è davvero fruibile da tutti ed è possibile approcciarsi al volume senza nessuna difficoltà.

Chi acquisterà questo saggio imparerà qualcosa e riuscirà a sorridere delle tante bufale che circolano sui social e in rete.