Oristano. Per Torre Grande sarà un’estate all’insegna della gastronomia e dei prodotti sardi

La Giunta Lutzu, su proposta dell’Assessore al Turismo e allo Spettacolo Massimiliano Sanna, ha approvato il programma di manifestazioni che dal 16 luglio al 30 agosto animeranno la località marina.

“Anche in un anno difficile come questo Torre Grande vuole caratterizzarsi per l’offerta turistica proponendo eventi di sicuro richiamo – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore Massimiliano Sanna -. Crediamo nella ripresa economica e, grazie alla collaborazione con la Consulta giovani e con il Centro commerciale naturale, con la Pro loco e l’Associazione Culturale On Stage con questa programmazione puntiamo alla ripartenza del turismo e al rilancio economico, ma anche a offrire intrattenimento e spensieratezza a residenti e vacanzieri”.

“È stata un’operazione difficile, considerato il momento e le tante limitazioni, ma è un dovere stare al fianco del comparto turistico che è un settore importante dell’economia – proseguono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Sanna -. Siamo fiduciosi nella ripresa”.

“Di concerto col Centro commerciale naturale di Torre Grande, nella piena osservanza delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, si è voluto ricalcare il percorso dell’estate scorsa che aveva decretato il rilancio turistico di Torre Grande con l’organizzazione di sagre e mostre-mercato che interesseranno tutti i fine settimana fino alla fine di agosto” spiega l’Assessore Sanna.

Il programma si apre nel fine settimane del 16 luglio sul lungomare con la Festa del gusto, rassegna di prodotti enogastronomici della Sardegna, delle regioni d’Italia e del resto del mondo e dello Street food internazionale a cura dell’Associazione culturale Invitas – Media eventi.

Dal 24 al 27 luglio si prosegue con il Beer festival.

L’1 e 2 agosto appuntamento con la Sagra dei prodotti sardi e il 7, 8 e 9 agosto con la Sagra del fritto misto e il Wine Festival.

Per Ferragosto, da venerdì 14 a domenica 16, il Ferragosto Feast e la Sagra del vitello.

Dal 21 al 23 agosto Torre Grande ospiterà la vetrina di “Lagune riunite” e chiusura nel fine settimana dal 27 al 30 agosto con lo Street chef.

L’iniziativa e il Coordinamento sono del Centro commerciale naturale di Torre Grande, mentre la direzione artistica è affidata all’Associazione Culturale On Stage di Oristano.