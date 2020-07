Oristano. Convocazione del Consiglio comunale il 23 luglio

Oristano. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale in seduta pubblica giovedì 23 luglio alle 18:00.

in 1^ convocazione per il giorno 23 luglio 2020 (giovedì) alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente ordine del giorno

1. Ordine del Giorno: Istanza finalizzata all’istituzione di un tavolo tecnico-politico per la messa in sicurezza urgente dell’incrocio tra la S.P. 57 e la S.P. 68 presso Tiria e alla riduzione dei limiti di velocità lungo la S.P. 68 tra il km 7,000 e il km 9,700.

2. Mozione urgente Consiglieri Sanna-Obinu-Federico: “Alienazione immobile – Parcheggio Via Manzoni”.

3. Mozione urgente Consiglieri Federico-Sanna-Obinu-Masia-Riccio-Cadau-Uras-Mureddu-Atzeni-Canoppia:

“Proposta di gestione del servizio dei parcheggi a pagamento tramite la Oristano Servizi Comunali S.r.l., Società in House del Comune di Oristano”.

4. Mozione Consiglieri Cadau-Sanna-Obinu-Federico-Uras-Riccio-Masia-Mureddu-Atzeni-Canoppia: “Escalation violenza domestica a Oristano.Azioni di contrasto”.

5. Ordine del Giorno Consiglieri Riccio-Masia-Sanna-Cadau-Federico-Obinu-Uras-Mureddu-Canoppia-Licandro: “Criticità Piazza Duomo”.