Oristano. Convocazione del Consiglio comunale

Oristano. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale in seduta pubblica in 1^ convocazione per il 28 luglio alle ore 18:00 e in 2^ per il 30 luglio alle ore 18:00

presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente ordine del giorno

1. Approvazione regolamento generale delle entrate tributarie e dei canoni CIMP e Cosap (Art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Proposta al Consiglio

2. Approvazione del regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160

3. Approvazione del regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)

4. Tassa Rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18

5. Approvazione aliquote nuova IMU anno 2020