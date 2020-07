Nuovo Aelia Duty Free shop all’aeroporto di Cagliari

Lagardère Travel Retail apre un nuovo punto vendita Aelia Duty Free Shop all’aeroporto di Cagliari Elmas nell’area immediatamente successiva ai controlli di sicurezza.

Con una superficie totale di circa 200mq e staff dedicato, il punto vendita Aelia Duty Free Shop all’aeroporto di Cagliari è il ventesimo ad aprire in Italia, dopo quelli già presenti negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, Venezia, Treviso, Trieste, Brindisi e Palermo.

Il concept Aelia Duty Free Shop è il format di punta del gruppo internazionale Lagardère Travel Retail ed è stato ideato per offrire ai viaggiatori un’esperienza di shopping fatta di autenticità, raffinatezza, attenzione al cliente. La selezione dei prodotti in vendita include articoli locali e internazionali di altissima qualità, esclusivi ricordi di viaggio e una vastissima scelta tra i marchi più prestigiosi di profumeria e wine&spirit internazionali. Sono inoltre attivate le più innovative modalità di pagamento.

Naturalmente tutte le indicazioni di sicurezza e distanziamento a tutela dello staff di vendita e dei clienti in base alla normativa anti Covid-19 sono state seguite scrupolosamente.

Nell’augurare buon lavoro al nuovo team di Aelia Duty Free shop Lucio Rossetto – CEO di Lagardère Travel Retail Italia – ha dichiarato: Siamo lieti e orgogliosi di ampliare la collaborazione con l’aeroporto di Cagliari. In una situazione difficile per il nostro paese e per la sostenibilità delle nostre aziende crediamo che questa nuova apertura possa velocemente portare soddisfazione e lanciare un segnale di ottimismo a tutto il settore.

A sua volta David Crognaletti Chief Commercial Officer di SOGAER, ha commentato: “L’ampliamento dell’offerta commerciale di Lagardère Travel Retail sul nostro aeroporto testimonia la partnership strategica e consolidata in essere tra le nostre aziende ed è un ulteriore forte segnale di grande fiducia sia nella decisa ripresa del settore sia nelle potenzialità dello scalo cagliaritano che punta a una sempre maggiore internazionalizzazione.”