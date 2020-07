Carla Cuccu sui numeri verdi regionali non funzionanti

Continuano incessanti le attività della Consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità e Politiche sociali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato un’interrogazione al presidente del Regione, Christian Solinas, e all’Assessore regionale agli Enti locali, finanze e urbanistica, Quirico Sanna per chiedere conto della situazione dei numeri verdi regionali.

«L’iniziativa – sottolinea Carla Cuccu – nasce dopo aver ricevuto una segnalazione sul fatto che alcuni numeri verdi attivati dalla Regione sono non funzionanti oppure poco efficienti».

Un servizio che è stato ampiamente utilizzato dai cittadini anche per avere tutte le informazioni necessarie per fronteggiare nel migliore dei modi le condizioni sanitarie che si sono venute a creare a seguito della diffusione del Coronavirus.

«Bisogna garantire l’efficienza e la qualità di questi servizi – ha concluso l’esponente pentastellata. – Per questo, qualora ci siano numeri verdi che non siano più presidiati, è necessario disattivarli sia per non creare disagi ai cittadini che quotidianamente contattano gli uffici regionali, ma anche per ridurre i costi di mantenimento».

Allegato: interrogazione numeri verdi regionali.