“NOW or NEVER” dei NIGHT BLOOMING – Registrazione in presa diretta per l’EP di esordio della band

L’avventura musicale dei NIGHT BLOOMING, inizierà il 26 luglio all’Acme Recording Studio di Davide Rosati, in Abruzzo, dove la band registrerà, in presa diretta, il suo primo EP, che prende il nome dal preludio, NOW or NEVER.

Un concept album, che affronta la tematica del Carpe Diem esistenziale, con uno stile musicale marcatamente Dark Rock, con sonorità che risentono di contaminazioni post grunge, dovute all’uso della chitarra elettrica in abbinamento a quella acustica, riconducibili al background musicale dei singoli elementi delle band.

Un ritorno alla “vecchia maniera” di fare musica, ad un rock primitivo, che nasce, sostanzialmente, dall’esigenza di tutta la band di mantenere una coerenza stilistica e di linguaggio, che riporta all’energia dei live. Anche la scelta di registrare e di affidare la pre-produzione a Davide Rosati dell’Acme Recording Studio è dettata da un’idea molto chiara di come registrare, e dal bisogno di avere un tecnico di ripresa di mentalità aperta ed internazionale.

Night Blooming è formata da 4 elementi, già noti al circuito rock nazionale: Cristian Falone – batteria, Francesco Acerbo – chitarra elettrica, Mauro Colarossi – basso (tutti e tre componenti, da più di un decennio, della nota band “Raiden”, con due dischi all’attivo, l’omonimo Raiden e Mothership) e Marco Migliori – chitarra acustica e voci (già autore per Patty Pravo, Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa).

Night Blooming ovvero “fioritura notturna” rappresenta il mood di una dimensione profondamente introspettiva, dove il pathos del vivere rende la notte protagonista di un’alchimia del pensiero, tornando a ciò che è essenza e non essenziale, perché la fioritura è sinonimo di sensazioni forti ed emozioni dal sapore impressionista.

Come afferma Migliori voce e frontman della band: “L’importanza del progetto è lo sprone a vivere il presente e fare i conti con se stessi, i testi sono molto intimisti quindi trasmettono tutto il pathos del vivere. Ci sono esperienze che a venti anni pensi di avere tutta la vita per farle, e a quaranta, invece, ti rendi conto, che alcune sono giunte ad una fisiologica scadenza, quindi vivere al massimo il presente è l’unico modo per esorcizzare il mostro”.

Una collaborazione quella tra Migliori e i Raiden, che parte da lontano, da un sentimento profondo di amicizia e stima reciproca, e come lo stesso frontman dichiara: “Il bello della nostra collaborazione è che Night Blooming esula dai Raiden, nessuno è il featuring dell’altro, ma insieme è nato questo nuovo progetto, quest’idea di musica dark rock.”

La band, al momento, non ha un sito web né pagine social di riferimento, per ulteriori info nightbloomingband@gmail.com