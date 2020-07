Night for (Virtual) Run si appresta alla conclusione

Molto più che una corsa virtuale, perché la manifestazione allestita a La Maddalena (SS) dall’Asd Sportisola non solo ha permesso – seppur in questa maniera così diversa dal solito e dettata dalle difficoltà del periodo – di continuare la storia della Night for Run, arrivata alla sua settima edizione, ma soprattutto ha consentito a tantissimi di scoprire le bellezze del promontorio sardo, dei suoi affascinanti percorsi, vivendo esperienze uniche nel loro genere.

La gara, d’altronde, era nata proprio per promuovere la corsa nel territorio, oltre che per ricordare due importanti persone del luogo, Bernardino Sanna e Massimo Armanni.

In tanti, sin dal finire della primavera, hanno accettato l’invito degli organizzatori, molti affrontando la corsa con le luci notturne per ripetere l’esperienza canonica degli scorsi anni e non sono stati pochi coloro che hanno ripetuto più volte l’esperienza, cercando sempre di migliorare il proprio tempo.

Come partecipare a Night for (Virtual) Run?

Partecipare in questi giorni restanti è facile, basta iscriversi alla competizione:

sul sito ufficale, cliccando qui;

oppure tramite la pagina evento fb, che trovate qui;

o sul sito della società organizzatrice www.sportisola.it nella sezione eventi.

Scegliere il proprio percorso (per la parte competitiva si può decidere se percorrere 9, 12 o 18 km, per quella riservata al fit walking 3, 6 e 9 km), indossare il proprio pettorale inviato via mail dall’organizzazione e da stampare; quindi, al termine della propria prestazione, inserire i dati nella propria area personale del sito (zona privata) in modo da ricevere successivamente la medaglia ricordo della manifestazione e il pacco gara.

Per partecipare va utilizzata una app per la rilevazione dei risultati fra quelle maggiormente in voga in questi periodi: Garmin, Runtastic, Strava o Sunto. Altrimenti può andar bene anche lo screenshot della propria app di fitness, da inviare sempre attraverso l’area personale.

Quanto costa l’iscrizione?

L’iscrizione alla Night for Virtual Run costa 15 euro (20 se la spedizione di medaglia e pacco gara va effettuata all’estero). In caso si decida per il ritiro personale del premio, il costo scende a 10 euro.

Va ricordato che parte del ricavato andrà in beneficenza alla Onlus Dynamo Camp. C’è tempo per partecipare fino alle ore 12:00 del 9 agosto: è un’occasione decisamente da non perdere…

Per informazioni – Asd Sportisola: